Minodora și-a îngrijorat fanii. Cum a slăbit 40 de kilograme: Ești exagerat de slabă! Ai o problemă de sănătate?

Minodora este una dintre cele mai cunoscute și iubite cântărețe din România și s-a luptat o viață întreagă cu kilogramele în plus. După foarte multe eforturi, vedeta a reușit să ajungă la silueta pe care o visa, însă a făcut mai multe sacrificii.

"Am ajuns unde mi-am dorit. Am acum 60 de kg de la 100. Am slăbit în doi ani, treptat. Mă simt bine, sunt ok, am slăbit sănătos, mănânc carne, cu limită, ouă, salate, de toate", a declarat Minodora la Antena Stars.

Minodora a primit un val de critici



Artista a publicat de curând un videoclip din timpul unei ședințe foto. Îmbrăcată într-o bluză roșie și pantaloni de piele, Minodora și-a scos în evidență noua siluetă de care este extrem de mândră.

Deși mulți o apreciază pentru ambiția de care a dat dovadă, au fost și fani ai vedetei care nu au ezitat să o critice și să-i atragă atenția că a slăbit prea mult și ar trebui să se oprească, scrie Spectacola.ro

- "Ești exagerat de slabă, nu cred că ai slăbit tu pentru că ai vrut, este cumva vorba despre o problemă de sănătate?"

- "Oprește-te, nu mai slabi, ajunge!"

Minodora, la un pas de diabet



"Eram la un pas să fac diabet, iar operația de tăiere de stomac te ajută cu diabetul. Am fost foarte, foarte aproape, grăsimea nu aduce nimic bun niciodată, acum am scăpat, mai iau vitamine.

Operația de tăiere de stomac nu îți taie pofta de mâncare, doar că nu mai poți mânca o perioadă la fel de mult, după care dacă tot mănânci stomacul se mărește din nou", a declarat Minodora la Acces Direct.

Dieta Minodorei

"Dragele mele doamne, m-ați întrebat în comentariile voastre, chiar și în privat, cum am reușit să slăbesc. O să vă spun povestea pe scurt! În ianuarie 2017, mi-am făcut operație la stomac, de micșorare a stomacului. Am reușit să slăbesc cu ajutorul operației, în jur de 20 de kg, după care mâncând puțin, pentru că nu poți datorita operației, însă, foarte foarte des, am început să mă îngraș, vreo 8 kilograme. Nu mi-a convenit deloc! De anul trecut, am trecut la dietă", a scris artista pe rețelele de socializare.

La ce a renunțat vedeta

"Întotdeauna am fost capricioasă și am făcut numai ce am vrut. Doctorul mi-a spus că dacă vreau să slăbesc mai mult de 20 kg, trebuia să slăbesc 30 kg, să nu mai mănânc între mese. Ce se întâmplă, mănânc 4-5 guri și nu mai pot! Iar eu ar trebui să stau o oră la masă. Nu fac acest lucru. Mănânc 4-5 guri, m-am săturat și peste 2 ore îmi este iar foame.

Vă mai spun că nu mănânc prăjit nimic, decât la cuptor, pe grătar sau fiert! Nu mănânc gras deloc, nu mănânc paste, orez sau cartofi, fără dulciuri după ora 19.00 seara, iar la ora 20.00 dorm, ca să nu mi se mai facă foame. Foarte important este să vă păstraţi orele de mâncare", a declarat Minodora în urmă cu ceva timp.