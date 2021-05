Nico, în spital din cauza dietei Dukan: A fost șoc pentru mine, m-a luat cu tremurici. Slăbeam UN KG pe zi

La 51 de ani, Nico dă clasă multor femei și pe lângă moștenirea genetică aparte pe care o are, aceasta acordă o mare atenție tenului, siluetei și stilului de viață.

Dorința de a avea o siluetă de invidiat i-a dat mari bătăi de cap și a ajuns chiar și la spital din cauza dietelor la care a apelat.

"Poate că am și nopți în care mai uit să mă demachiez, pentru că a doua zi poate mai am vreun eveniment și nu mai vreau să stau să mă machiez, însă asta se întamplă foarte rar", a declatat Nico, într-un interviu pentru click.ro.

"A fost șoc pentru mine"

Mai mult, artista a vorbit despre dieta care era să o omoare în urmă cu doar cațiva ani.

"A fost o problemă cu organismul meu. Mi-a fost foarte rău. Am ținut dieta Dukan câteva zile, dar nu am mai continuat. M-am deshidratat. Am avut un şoc foarte, foarte nasol. Nu ştiu, de la proteine, nu ştiu ce s-a întâmplat. Doar primele zile le-am ţinut, după care m-a luat cu tremurici (spasmofilie), am ajuns până la urmă la perfuzii şi apoi a trebuit să iau vitamine.

M-a determinat ceea ce a determinat-o pe fiecare femeie. Am pus câteva kilograme și am vrut să le dau jos și nu ai cum decât printr-o dietă-șoc, ca aceasta. Atunci am dat jos 6 kilograme în 7 zile. Cu dieta Dukan slăbești un kilogram pe zi. Corpul meu nu era obișnuit și a fost șoc pentru mine. De la 66 de kilograme am ajuns la 60. Și acum am 66-67. În prezent nu ies din kilogramele acestea", a mai spus Nico.

Ce este dieta Dukan

Dieta Dukan este o dietă de tip proteic inventată de medicul francez Pierre Dukan.

Dieta Dukan este recunoscută ca regimul protal, de la proteine și alternanță, iar planul de slăbire este conceput în așa fel încât să fie favorizat consumul proteinelor în detrimentul lipidelor și glucidelor.

Silvia Ioniță, transformare radicală. A slăbit 10 kilograme

"Efortul de a slăbi aceste kilograme nu a fost mic. Mi-a luat ceva timp doar să mă hotărăsc să încep dieta şi un an să ajung la forma aceasta.

Dar, odată hotărâtă, nu m-am mai alintat cu pauze dese sau alte scuze. Sunt destul de activă, nu ocolesc mersul pe jos într-un ritm alert, urcatul scărilor chiar dacă funcţionează liftul şi tot felul de alte activităţi care implică mişcarea", a declarat Silvia Ioniță.

