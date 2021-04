Mirabela Dauer l-a lăsat mut pe Răzvan Simion: Sunt o mare bețivancă. Dar nu-mi pasă!

La aproape 74 de ani, Mirabela Dauer este una dintre cele mai energice artiste și de când cu pandemia, a dat clasă tuturor tinerilor, pentru că a devenit vedetă pe TikTok.

Mai mult, cântăreața a dezvăluit că de curând și-a creat un nou obicei, acela a bea vin, detaliu care l-a surprins și apoi amuzat pe Răzvan Simion.

"Eu nu beau, acum am început să beau, un prieten de-al meu are un vin…! Și dacă sunt cuminte beau mai mult decât el. Este un vin rose, de-mi lasă gura apă. Este cel mai bun vin din câte cunosc eu, cu toate că zvonurile erau clare că sunt o mare bețivancă. Dar nu-mi pasă. Nu beau spriț, eu îl beau sec", a dezvăluit Mirabela Dauer, la Neatza cu Răzvan și Dani.

"Îți dai seama ce o să scrie ziarele?", i-a zis Răzvan Simion.

"Și ce să fac, dacă scriu ziarele, să nu am somn? Nu mă lamentez! Ce e în sufletul meu e în sufletul meu, eu nu mă vait. Mă vait doar la câinele meu care mă latră", a completat artista.

Mirabela Dauer, bătută cu fierul de călcat

Artista a povestit un episod tragic din viața ei, atunci când a fost bătută cu fierul de călcat și abia acum a avut curajul de a vorbi despre ceea ce consideră că a fost cea mai mare greșeală a vieții sale. Totul se întâmpla în perioada comunismului, când abuzurile și violența domestică erau ținute departe de ochii presei și a lumii mondene. Tot Mirabela Dauer spune că al doilea soț, Doru Traian Popovici, care căzuse în patima alcoolului, a abuzat-o fizic și a dus-o în pragul morții.

"După doar două săptămâni de la oficializarea relaţiei au început bătăile"

"După doar două săptămâni de la oficializarea relaţiei, mi-am dat seama că am greşit crunt măritându-mă cu el. Au început bătăile. Popovici bea din cale-afară de mult. După ce am rămas însărcinată, mi-am zis că, poate, după naşterea copilului se va schimba. S-a bucurat grozav când a aflat că va fi tată. Rărise semnificativ şi bătăile. Însă după ce am născut şi m-am întors acasă, bătăile au reînceput mai rău ca înainte.

N-am mai putut să alăptez, căci îmi secase laptele din cauza atâtor bătăi. Popovici nu m-a ajutat deloc după ce am născut. Un an şi jumătte m-am chinuit îngrozitor. Copilul plângea foarte mult, mai ales noaptea, iar bătăile reîncepuseră. Picătura care a umplut paharul a fost o întâmplare petrecută la mare, în 1980", a povestit Mirabela Dauer, într-un interviu.

