Mirabela Dauer, BĂTUTĂ cu fierul de călcat: M-a MUTILAT! M-a nenorocit, am GREȘIT crunt

Mirabela Dauer este una dintre cele mai iubite artiste de muzică ușoară din România și deși are o carieră impresionantă și milioane de fani în toate colțurile lumii, viața artistei nu a fost întotdeauna roz.

Artista a povestit un episod tragic din viața ei, atunci când a fost bătută cu fierul de călcat și abia acum a avut curajul de a vorbi despre ceea ce consideră că a fost cea mai mare greșeală a vieții sale. Totul se întâmpla în perioada comunismului, când abuzurile și violența domestică erau ținute departe de ochii presei și a lumii mondene. Tot Mirabela Dauer spune că al doilea soț, Doru Traian Popovici, care căzuse în patima alcoolului, a abuzat-o fizic și a dus-o în pragul morții.

"După doar două săptămâni de la oficializarea relaţiei au început bătăile"

"După doar două săptămâni de la oficializarea relaţiei, mi-am dat seama că am greşit crunt măritându-mă cu el. Au început bătăile. Popovici bea din cale-afară de mult. După ce am rămas însărcinată, mi-am zis că, poate, după naşterea copilului se va schimba. S-a bucurat grozav când a aflat că va fi tată. Rărise semnificativ şi bătăile. Însă după ce am născut şi m-am întors acasă, bătăile au reînceput mai rău ca înainte.

N-am mai putut să alăptez, căci îmi secase laptele din cauza atâtor bătăi. Popovici nu m-a ajutat deloc după ce am născut. Un an şi jumătte m-am chinuit îngrozitor. Copilul plângea foarte mult, mai ales noaptea, iar bătăile reîncepuseră. Picătura care a umplut paharul a fost o întâmplare petrecută la mare, în 1980", a povestit Mirabela Dauer.

"M-a mutilat. Mi-a luat copilul, apoi mi-a luat tot"

"Eram cu el şi copilul. Eu cântam pe Litoral, aveam spectacol în fiecare seară, trebuia să câştig mulţi bani, pentru că aşa voia soţul meu. Într-o seară, după concert, m-am întors la hotel. Popovici nu era în cameră. A apărut în scurt timp, beat, abia se mai ţinea pe picioare. A intrat în cameră, dar nu pe uşă, ci prin balcon. Şi, brusc, a început să dea în mine cu fierul de călcat. M-a mutilat. A făcut un scandal îngrozitor, toată lumea ieşise din camere să vadă ce se întâmplă.

Am fost dusă de urgenţă la spital cu Salvarea. A doua zi a venit şi Popovici, cu flori. Voia să-l iert, dar de data asta nu am mai putut. I-am spus că vreau să divorţez. Zece zile am stat în spital. După ce am ieşit, nişte prieteni mi-au recomandat un avocat pentru divorţ. Avocatul ăsta m-a nenorocit. A vândut procesul avocatului lui Popovoci. La proces, fostul meu soţ a zis că m-a prins cu alt bărbat în pat. Popovici mi-a luat copilul, apoi mi-a luat tot", a povestit Mirabela Dauer în cartea biografică "Pe drumul vieţii", potrivit clickpentrufemei.ro.