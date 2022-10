Ministrul Vasile Dîncu, invitat în Parlament pentru a explica declarațiile cu privire la războiul din Ucraina

Şedinţa este programată la ora 17,30, după dezbaterea moţiunii simple depuse de USR şi Partidul Forţa Dreptei împotriva ministrului de Interne, Lucian Bode.



Grupul parlamentar al USR a solicitat prezenţa ministrului Dîncu în plen la dezbaterea intitulată: "Prin gafe repetate şi amplificarea propagandei ruseşti, ministrul Apărării creează prejudicii României în relaţia cu partenerii UE şi NATO".



"Ministrul Dîncu trebuie să vină în faţa Parlamentului la 'Ora Guvernului' să explice de ce preia toată retorica Kremlinului în spaţiul public, de ce ne pune în pericol tratatele cu partenerii noştri europeni şi cu NATO, pentru că nu este prima dată. Am văzut din nou în weekend, dânsul are elemente din retorica Kremlinului şi asta este foarte periculos pentru un ministru al Apărării într-o ţară NATO", a declarat marţea trecută liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu.



Ulterior, USR a solicitat premierului Nicolae Ciucă să-l demită pe Vasile Dîncu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale pentru declaraţiile cu privire la războiul din Ucraina.



Vasile Dîncu a declarat pe 8 octombrie că negocierea reprezintă singura şansă pentru ca Rusia să facă pace cu Ucraina.



"Războiul va mai continua, (...) singura şansă a păcii poate să fie negocierea cu Rusia. Sigur, e vorba de o negociere complexă. (...) Ţările lumii, NATO, Statele Unite să negocieze pentru Ucraina garanţii de securitate şi o pace cu Rusia. Singură Ucraina nu va putea să negocieze cu Rusia, deoarece clasa politică din Ucraina în momentul acesta nu poate să îşi permită să-şi asume (...) pierderea de teritorii, o pierdere injustă până la urmă de teritorii. Ar fi o înfrângere prea mare pentru politică", a afirmat Dîncu, la Prima TV.



Potrivit acestuia, Rusia are resurse să prelungească războiul. "Ideal ar fi să se ajungă la o situaţie de negociere, chiar dacă s-ar ajunge la un conflict îngheţat, negocierea tot ar face mai mult bine decât ceea ce se întâmplă acum, distrugerea de vieţi omeneşti, de bunuri", a explicat Dîncu.



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, la începutul săptămânii trecute, că doar Ucraina va decide "când, cum şi ce negociază" în contextul războiului, arătând că aceasta este poziţia oficială a României şi a UE, iar unii politicieni de la noi trebuie să "citească mai frecvent revista presei să afle aceste poziţii".



Joia trecută, premierul Nicolae Ciucă a declarat că îl aşteaptă pe ministrul Dîncu să revină în ţară de la reuniunea ministerială a NATO care a avut loc la Bruxelles pentru a avea "o discuţie foarte deschisă" despre opinia acestuia cu privire la războiul din Ucraina.



"Îl aştept pe domnul ministru să revină în ţară de la ministeriala NATO. Trebuie să avem o discuţie cât se poate de deschisă faţă de opinia dumnealui. Nu este opinia Guvernului şi atunci va trebui să tranşăm foarte clar acest aspect", a afirmat Ciucă, într-o conferinţă de presă.

