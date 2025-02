Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunțuri pentru fermieri. Câți bani de la buget merg spre agricultură și ce potențial are România în 2025

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a prezentat alocările bugetare pentru sectorul agricol în acest an și a subliniat importanța investițiilor în irigații și creșterea producției de cereale.

"Bugetul e structurat, în acest an, la peste 5 miliarde de euro de credite bugetare pentru agricultură și 37 de miliarde de lei (adică peste 7 miliarde de euro) pentru credite de angajament. În creditele de angajament intră 2,5 miliarde de lei, partea de contracte pentru investiții în irigații. Am ajuns la 1,6 milioane de hectare reabilitate, iar potențialul României este de 2,7 milioane până în 2027 (...)", a precizat Florin Barbu.

Ministrul a evidențiat, de asemenea, progresele realizate până acum și potențialul agricol al României în următorii ani.

"Dacă punem un milion de hectare de porumb în România în sistem irigat, cu o medie de 12 tone la hectar, sunt 12 milioane de tone pe un singur milion.

Noi în România avem cam 3,5 milioane de hectare puse cu porumb. Dacă vorbim de un milion de tone, vin 12 milioane de tone din sistem irigat, iar într-un an bunicel, pe celelalte 2,5 milioane de hectare mai facem o medie de 6 tone, mai sunt și de acolo încă 14-15 milioane.

Practic închidem pe 35-36 de milioane de tone. În interior, în momentul de față, am crescut de la 5,5 milioane de tone de cereale (vorbim și de panificație și de zootehnie și de tot), prin deschiderea fermelor și prin ceea ce am făcut acum - unități de procesare a cerealelor, vorbim despre mălai, făină, tărâțe, toate lucrurile astea -, am ajuns undeva la 6,6 milioane", a mai spus ministrul Agriculturii.

Ascultă mai multe aici:

***

Plenul Parlamentului a adoptat, miercuri seara, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2025. S-au înregistrat 254 de voturi pentru și 192 de voturi împotrivă. Bugetul este construit pe o creștere economică de 2,5% și un deficit bugetar de 7% din PIB. Marți dimineață, bugetul a fost dezbătut în comisiile de specialitate, în prezența ordonatorilor principali de credite, fiind date avize favorabile de către parlamentari. În jurul prânzului, au început discuțiile în Comisiile pentru buget-finanțe, care s-au încheiat noaptea târziu, fiind întocmite rapoarte favorabile.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News