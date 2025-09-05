Data publicării:

Ministerul unde angajații vin în șlapi la muncă. Ministru: Sunt mai speciali, consideră că e ok să vină ca la plajă

Ținuta adecvată la locul de muncă nu e o regulă și pentru angajații unui minister din România. 

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, le-a cerut angajaților ministerului să adopte o ținută adecvată la locul de muncă.

El a subliniat că nu a solicitat uniformă sau costum cu cravată, dar speră ca nimeni să nu mai vină îmbrăcat necorespunzător, respectiv cu vestimentație de plajă.

Angajați „speciali” care vin îmbrăcați „ca în vacanță sau la plajă”

„Este un proces mai amplu. În spațiul public am apărut mai mult cu deciziile legate de PNRR, de fonduri europene, dar, de la preluarea mandatului, am început să am grijă să ne punem și casa în ordine în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. A fost o serie de circulare pe mai multe teme. De exemplu, să nu mai folosească mașina de serviciu în interes personal, să fie în parcare rămase (n.r. mașinile) și să nu fie luate în vacanțe sau în weekenduri. 

Le-am cerut să respecte programul de lucru, să nu mai lipsească de la birou, să avem mai multe documente în format digital - să mai salvăm și copacii, și timpul -; partea cu deplasările deja o știți, am oprit aceste deplasări inutile.

Astăzi a fost o circulară legată de o prevedere din regulamentul intern al instituției pe care l-am găsit și l-am citit ca fiind aprobat în ianuarie 2025. Practic, măsurile sunt cele de acolo: să venim la serviciu îmbrăcați decent, din respect pentru oamenii care se uită la administrația publică. 

Eu am deschis o comunicare largă cu angajații. La începutul mandatului, am creat un formular de feedback și am rămas atent la aceste observații. Se pare că sunt niște colegi mai speciali care consideră că e OK să vină îmbrăcați complet neadecvat, ca și cum ar veni în vacanță sau la plajă. Nu e vorba despre uniformă - costum și cravată -, ci pur și simplu niște reguli de bun-simț și de respect.

E una dintre circularele transmise tocmai pentru a fi un minister de elită și ca oamenii să simtă că sunt respectați. E vorba de a avea o ținută minim îngrijită. Am primit un comentariu dacă e OK să vină IT-iștii cu tricou cu Metallica. Da, evident, că nu asta e problema. Poți veni cu ce tricou vrei tu. Dar trebuie să fii îngrijit și să nu vii într-o ținută care să-i facă pe ceilalți colegi să nu înțeleagă dacă, de fapt, suntem la birou în serviciu public sau într-un spațiu de socializare. Majoritatea angajaților respectă aceste reguli de bun-simț pentru cetățeni”, a declarat ministrul, la Digi24.

