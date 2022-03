Mihai Trăistariu, acuzații privind selecția Eurovision: Aici au fost răzbunări. Au vorbit atât de urât cu artiştii debutanţi...

"Am senzaţia că, orice juriu ar fi într-un concurs Eurovision, este subiectiv. Părerea mea este că ar trebui să se renunţe la aceste jurii, pentru că un jurat este subiectiv. Ba e un compozitor şi îl depunctează pe unul dintre concurenţi pentru că nu i-a cântat piesa, ba îl cunoaşte şi sunt prieteni, ba nu-l suportă pe un artist şi nu vrea să-i dea 12 puncte sau poate nu-l vrea din nou la Eurovision – cum a fost cu Cezar Ouatu, pe care nu ai cum să nu-l bagi în Finala Eurovision! Totuşi, el a reprezentat ţara într-un an şi are o voce spectaculoasă.

"Aici au fost răzbunări. Au vorbit atât de urât cu artiştii debutanţi..."

Aici au fost răzbunări. Semifinala de anul acesta a fost catastrofală, cu multe gafe din partea TVR-ului (rămânea sunetul pornit şi se auzea ce vorbeau ei), prezentatorii se încurcau între ei, juriul care a fost foarte răutăcios, replicile tăioase („Nu-mi place nimic, zero din partea mea“). Au vorbit atât de urât cu artiştii debutanţi, încât i-a demoralizat total.

Eu am o şcoală de muzică în Constanţa şi ştiu ce înseamnă să-ţi demoralizezi un elev, care vrea să răzbată şi, când porneşte la un concurs, tu îi tai aripile din prima. Nu se face aşa ceva! Plus că eu am o problemă cu acest juriu: Ozana Barabancea n-a trecut niciodată preselecţia la Eurovision, deşi s-a înscris de două ori; Alexandra Ungureanu a concurat şi a ieşit pe locul 9; Randi a spus că el n-o să meargă în veci la Eurovision, că el nu are voce, că nu cuprinde decât o octavă şi că nu poate cânta nici măcar live corect – asta e ce a spus chiar el!

Cristian Faur şi Adrian Romcescu sunt îndreptăţiţi, amândoi au compus piese de Eurovision şi au reprezentat ţara, Cristian Faur cu Cezar Ouatu şi cu Luminiţa Anghel, iar Adrian Romcescu cu Mălina Olinescu. Singurii mai rezervaţi în comentarii au fost Ozana Barabancea şi Adrian Romcescu. În rest, au fost incisivi şi au ales nişte piese ciudate. Nu trebuia să pice Cezar Ouatu. Mai era o piesă favorită a publicului - "Malere“- pe care au scos-o din finală…

"România nu se califică în finala Eurovision"

Dacă vezi că o piesă ia 10.000 de voturi, iar următorul concurent ia 3.000, nu te pune pe gânduri că piesa aia e foarte plăcută de public? Eu cred că trebuia ca juriul să ţină cont şi de public şi s-o lase în finală. A mai picat o piesă foarte eurovisionistică, a unei concurente favorite din Constanţa, Aris, care a fost şi la "Vocea României" şi la "X Factor". Ce a rămas acum în finală nu mi se pare nimic wow. Părerea mea de "guru" (râde) e că nu avem o piesă în acest an care să se califice în finala mare. Deci eu pot să pun pariu că, din nou, pentru a patra oară, România nu se califică în finala Eurovision", a spus Mihai Trăistariu pentru okmagazine.ro.

