"Mi-a lipsit foarte mult mama". Andreea Raicu, amintiri dureroase: Eram foarte mult dominată

"Mi-a lipsit foarte mult mama"

"Eram o adolescentă foarte nesigură pe ea. O adolescentă care nu se consideră deloc frumoasă. Eram foarte timidă și avea nevoie foarte mult de confirmările oamenilor din jur. Nu aveam curaj. Eram foarte mult dominată, crescută cu acest sindrom al perfecționismului. Înfricoșată să nu greșească și dornică de foarte multă iubire. Ca și copil, păream un copil foarte vesel, un copil răsfățat și foarte, foarte iubit de toată lumea. Pentru că toată lumea și-a dorit ca eu să vin în familie”, a declarat Andreea în podcastul Idea Man by Vlad Avarvari.

"Am devenit foarte răzvrătită. Mi se impuneau multe limite acasă"

"Am simțit că are foarte multă lume grijă de mine, mi-a lipsit foarte mult mama pentru că era foarte mult timp plecată, iar la un moment dat am devenit un copil foarte agitat pentru că mă comportam ca un băiețel, mă suiam în toți copacii, săream toate gardurile, nu suportam să mă îmbrac în fuste, eram efectiv ca un băiețel și după aia când am crescut am devenit foarte răzvrătită pentru că mi se impuneau destul de multe limite acasă, în general în zona de educație și atunci am devenit foarte răzvrătită, dar am avut niște părinți care au știut cum să gestioneze foarte bine acest lucru”, a dezvăluit Andreea Raicu.

"Chiar nu consideram că sunt frumoasă deloc"

Recenta, vedeta a vorbit despre perfecțiunea și reperele frumuseții care nu au legătură cu realitațea

"Dacă eşti crescut cu ideea perfecţiunii şi-ţi creezi nişte repere ale frumuseţii care n-au nicio legătură cu realitatea, vrei să atingi ceva ce nu există. La vremea respectivă, doar revistele lucrau cu Photoshop, nu toată lumea avea acces la asta. Eu, evident, mă uitam la modelele de pe copertă şi mă gândeam că uite, eu am cearcăne, pungi sub ochi, şoldurile mele nu sunt la fel de subţiri ca ale lui Naomi Campbell. Îmi creasem un standard de frumuseţe şi trebuia să mă raportez la el. Cel puţin la pubertate, când se produc tot felul de transformări, chiar nu consideram că sunt frumoasă deloc'", spunea vedeta, la n moment dat, într-un interviu pentru okmagazine.ro.

Rugată, atunci, să facă o comparație între stresul pe care îl ai ca vedetă de televiziune și stresul din lumea afacerilor, vedeta a amintit de o întâmplare amuzantă din copilărie.

"E diferit... 20 de ani, în TV, am făcut acelaşi lucru. Practic, în fiecare sezon te pregăteşti două luni, lucrezi două luni, după care pauză două luni. Aici, am pregătit un proiect, l-am lansat şi apoi a venit următorul proiect, apoi a venit un altul. Şi tot aşteptam acea pauză... Atunci când eşti antreprenor nu ai pauză. În general, e un proces care nu se termină. Dar mie mi se potriveşte asta, nu-mi place să fiu controlată, nu-mi place să mi se spună ce să fac şi nu pot să fac lucruri în care nu cred. Pur şi simplu, nu pot. M-am întâlnit de curând cu învăţătoarea mea şi mi-a zis: „Draga mea, ai rămas la fel“. „Cum adică, doamna Preda?“, o întreb. „La fel de multe întrebări pui. Când te scoteam la tablă să faci un exerciţiu, mă întrebai: «Dar de ce trebuie să îl fac?»“. Eu am nevoie să înţeleg de ce trebuie să fac un lucru, îmi e greu să mă subordonez unui sistem pe care nu-l înţeleg. În ultimii ani în televiziune, nu mai înţelegeam de ce fac ce fac. Nu-mi mai plăcea, nu mă mai motiva, simţeam că nu le mai aduc nimic oamenilor şi că nu mă mai dezvoltă nici pe mine în vreun fel'", a mărturisit aceasta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News