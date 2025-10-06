€ 5.0886
Data actualizării: 15:49 06 Oct 2025 | Data publicării: 11:43 06 Oct 2025

EXCLUSIV Mercur intră în Scorpion. Daniela Simulescu, noi informații pentru zodiile afectate - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

pexels-cottonbro-7319070 Sursă foto: Pexels
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă detalii despre tranzitul lui Mercur în Scorpion.

Pe 6 octombrie, Mercur își începe tranzitul în Scorpion, unde va rămâne până pe 29 octombrie. Modul nostru de a comunica sau de a gândi se va transforma serios. Adică, vom fi mai interiorizați și suspicioși. Dar este o perioadă bună pentru a găsi soluții la crize, pentru a descoperi secrete și pentru a ne concentra puternic atunci când avem ceva de învățat.

În 2025, tranzitul lui Mercur din Scorpion va avea parte de unele aspect speciale: conjuncția cu Marte și trigonul cu Jupiter. 
Emisiunea va fi transmisă luni, 6 octombrie, de la ora 15:00, atât pe DCNews, Facebook și YouTube.

