Pe 6 octombrie, Mercur își începe tranzitul în Scorpion, unde va rămâne până pe 29 octombrie. Modul nostru de a comunica sau de a gândi se va transforma serios. Adică, vom fi mai interiorizați și suspicioși. Dar este o perioadă bună pentru a găsi soluții la crize, pentru a descoperi secrete și pentru a ne concentra puternic atunci când avem ceva de învățat.

În 2025, tranzitul lui Mercur din Scorpion va avea parte de unele aspect speciale: conjuncția cu Marte și trigonul cu Jupiter.

Emisiunea va fi transmisă luni, 6 octombrie, de la ora 15:00, atât pe DCNews, Facebook și YouTube.

