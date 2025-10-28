€ 5.0844
|
$ 4.3591
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 17:49 28 Oct 2025 | Data publicării: 13:56 28 Oct 2025

EXCLUSIV Mercur în Săgetător. Află de la Daniela Simulescu ce urmează! - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

spiritual-light Sursă foto: Freepik
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tranzitul lui Mercur în Săgetător.

Pe 29 octombrie, Mercur își va începe tranzitul în semnul Săgetătorului. De obicei, Mercur petrece aproximativ o lună într-un semn, însă de data aceasta va dura mai mult. Mai exact, abia pe 1 ianuarie 2026 se va duce în Capricorn. De ce? Pentru că va și retrograda în perioada 9-29 noiembrie. Din 19 noiembrie, Mercur va fi retrograd în Scorpion. 

Mercur este planeta comunicării, a gândirii și a schimbului de informații. În semnul Săgetătorului, care este guvernat de Jupiter, planeta expansiunii și a înțelepciunii, Mercur ne face să fim interesați de gândirea filozofică, căutarea sensului și largirea orizonturilor intelectuale. Acest tranzit aduce dorința de aventură, mintea noastră devine mai deschisă la idei noi, concepte abstracte și principii.

În 2025, tranzitul lui Mercur în Săgetător va avea parte și de o conjuncție cu Marte. Pe plan concret, acest aspect, care se va petrece pe 13 noiembrie, ne poate aduce încurcături în ceea ce privește călătoriile, chestiunile juridice sau telecomunicațiile. 

Daniela Simulescu ne va oferi mai multe detalii despre acest subiect în cadrul unei emisiuni speciale, care va fi difuzată marți, 28 octombrie de la ora 21.00, pe DCNews și DCNewsTV. Pe Facebook și YouTube.

Nu uita să te abonezi la canalele noastre: YouTube DC News și Youtube Astrosens!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Anchetă la Parchetul din Buzău pentru stabilirea circumstanțelor decesului chirurgului Ștefania Szabo
Publicat acum 29 minute
Bulgaria lasă în urmă România prin "cea mai bună fabrică de pulberi" din UE. Contract de peste 1 mld. € cu Rheinmetall
Publicat acum 33 minute
Bunuri de lux puse sub sechestru la Brăila. Manevra prin care s-ar fi prejudiciat statul cu 1,8 milioane de lei
Publicat acum 34 minute
”La ce vârstă e mai bine să mori: 35 sau 37?”
Publicat acum 44 minute
ARPIM Innovation Forum 2025. Inovația farmaceutică: motor de competitivitate - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 52 minute
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
Publicat pe 26 Oct 2025
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close