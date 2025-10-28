Pe 29 octombrie, Mercur își va începe tranzitul în semnul Săgetătorului. De obicei, Mercur petrece aproximativ o lună într-un semn, însă de data aceasta va dura mai mult. Mai exact, abia pe 1 ianuarie 2026 se va duce în Capricorn. De ce? Pentru că va și retrograda în perioada 9-29 noiembrie. Din 19 noiembrie, Mercur va fi retrograd în Scorpion.

Mercur este planeta comunicării, a gândirii și a schimbului de informații. În semnul Săgetătorului, care este guvernat de Jupiter, planeta expansiunii și a înțelepciunii, Mercur ne face să fim interesați de gândirea filozofică, căutarea sensului și largirea orizonturilor intelectuale. Acest tranzit aduce dorința de aventură, mintea noastră devine mai deschisă la idei noi, concepte abstracte și principii.

În 2025, tranzitul lui Mercur în Săgetător va avea parte și de o conjuncție cu Marte. Pe plan concret, acest aspect, care se va petrece pe 13 noiembrie, ne poate aduce încurcături în ceea ce privește călătoriile, chestiunile juridice sau telecomunicațiile.

Daniela Simulescu ne va oferi mai multe detalii despre acest subiect în cadrul unei emisiuni speciale, care va fi difuzată marți, 28 octombrie de la ora 21.00, pe DCNews și DCNewsTV. Pe Facebook și YouTube.

