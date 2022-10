Mercedes vrea să elimine complet accidentele rutiere până în 2050

Deşi poate părea imposibil, Mercedes vrea să elimine complet tamponările şi orice alt fel de accidente rutiere. Ba chiar au dat şi un nume acestei iniţiative: Vision Zero.

Pe scurt, Mercedes vrea să combine sistemele avansate de asistenţă cu schimbări la nivelul infrastructurii rutiere şi conştientizarea pericolelor potenţiale. Până în 2030, Mercedes vrea să reducă accidentele mortale sau cu victime rănite grav la jumătate faţă de statisticile din 2020. Iar până în 2050, vrea să le elimine complet.

Astfel, compania va realiza maşini cu din ce în ce mai multe sisteme autonome avansate. Maşinile Mercedes noi oferă deja 40 de sisteme de asistenţă care pot ajuta la prevenirea accidentelor sau la minimizarea daunelor, în cazul în care coliziunea este inevitabilă.

Cum poate Mercedes, însă, să controleze ceea ce fac alţi şoferi? Ei bine, aici intervin schimbările în infrastructura rutieră. Şi, până la aplicarea unor astfel de schimbări, Mercedes are deja un sistem care avertizează şoferii de potenţiale pericole atunci când intră pe o anumită porţiune de drum.

"Noi, la Mercedes Benz, vrem un viitor fără accidente. Cu alte cuvinte, nu mai vrem accidente în care să fie implicate maşini Mercedes. Lucrăm pentru acest scop cu viteză maximă. Şofatul automatizat şi autonom reprezintă viitorul. Până la urmă, siguranţa a fost piatra de temelie a brandului Mercedes", a declarat Paul Dick, şeful departamentului de siguranţă rutieră la Mercedes Benz Group AG, conform Motor1.

Dacia își depășește competitorii. Marca românească a devansat Fiat, Citroen, Opel şi Seat pe piaţa din Europa, în primele nouă luni

Înmatriculările de autoturisme în Europa au crescut în luna septembrie, a doua lună de creştere consecutivă după 13 luni de declin, iar piaţa din România a înregistrat un avans de peste patru ori mai mare decât media europeană, arată datele publicate marţi de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters.

Potrivit ACEA, 1,049 milioane de autoturisme au fost înmatriculate în luna septembrie 2022 în Uniunea Europeană, Marea Britanie şi ţările EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia), în creştere cu 7,9% comparativ cu luna septembrie 2021. Piaţa auto din Uniunea Europeană a înregistrat o creştere şi mai puternică, cu un avans de 9,6% în ritm anual. Toate marile pieţe auto din UE (Germania, Franţa, Spania şi Italia) au înregistrat creşteri ale înmatriculărilor, în frunte cu Germania şi Spania care au înregistrat creşteri de două cifre (14,1%, respectiv 12,7%), urmate de creşterile mai modeste din Franţa (5,5%) şi Italia (5,4%).



În România, înmatriculările de autoturisme au crescut cu 33,4% în ritm anual în luna septembrie, până la 11.927 de unităţi, acesta fiind a patra cea mai mare creştere procentuală înregistrată în Europa.



De asemenea, în primele nouă luni ale acestui an, piaţa auto din România a înregistrat un avans de 7,9%, până la 95.276 autoturisme, în timp ce în Europa, vânzările de autoturisme au scăzut cu 9,7%, până la 8,271 milioane de autoturisme, iar în UE au scăzut cu 9,9% până la 6,784 milioane de unităţi.



În rândul marilor producători generalişti, vânzările liderului european Volkswagen au crescut cu 25,7% în luna septembrie, graţie unor creşteri puternice înregistrate în cazul mărcilor Skoda (50,5%) şi Audi (40,9%). Pentru grupul Stellantis, vânzările au crescut cu doar 0,3%, în condiţiile în care creşterea vânzărilor de automobile marca Peugeot a fost contracarată de scăderea vânzărilor de automobile marca Jeep.



În ceea ce priveşte vânzările grupului Renault, acestea au scăzut cu 1,2% în luna septembrie, până la 85.132 de unităţi, într-un context în care vânzările de automobile marca Renault au scăzut cu 8,7%, însă vânzările de automobile marca Dacia au crescut cu 11,3% până la 37.009 de unităţi.



Pe primele nouă luni ale acestui an, marca Dacia a înregistrat o creştere a vânzărilor de 14,3% în ritm anual, în timp ce majoritatea mărcilor au înregistrat scăderi. Un număr de 321.461 de automobile marca Dacia au fost înmatriculate în Europa în primele nouă luni ale acestui an, devansând înmatriculările unor mărci precum Fiat, Citroen, Opel sau Seat.

CITEŞTE MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News