Dr. Adrian Pană, expert în politici publice și management sanitar, vine la DC Medical, în emisiunea "Dezbateri în Sănătate".

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Adrian Pană ne va vorbi despre:

- lansarea strategiei naționale de sănătate, un obiectiv important al actualei guvernări

- ce rol are strategia națională de sănătate 2023 - 2030

- cine face strategia națională de sănătate

- ce am realizat din strategia 2014 - 2020

- debirocratizarea medicului de familie

- fenomenul întâlnit în spitalele mici

- spitalizarea de o zi

- cât costă spitalizarea

- investițiile în sănătate

- programul de intervenție în cazul accidentul vascular cerebral

- România nu face aproape nimic ca să prevină diabetul

Adrian Pană a absolvit specializarea Medicina Generală a Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”, Cluj Napoca precum și un program de masterat în Managementul Sănătății Publice și al Serviciilor de Sănătate din partea Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, București.

Adrian Pană a urmat multiple stagii de scurtă durată obținând diplome sau certificări de la universități precum: Harvard School of Public Health, Boston, SUA; Emory University – CDC, Atlanta US; Hamburg University of Applied Science, Hamburg, Germania; School of Public Health, University of Alberta, Edmonton, Canada; Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health – Institute for Global Tobacco Control, Baltimore, SUA; European Observatory on Health Systems and Policies, Venice, Italia; Singapore Government Exchange Program, Changi Hospital, Singapore; Vienna School of Clinical Research, Viena, Austria; Center for International Child, Health (CICH), University College of London; Karolinksa Institute, Stockholm, Suedia; Institute of Tropical Medicine Berlin, Germany Medical Faculty Charite Humboldt și Free University Berlin, Germania; Centre for International Health, University of Bergen, Norvegia.

Cu o largă expertiză în domeniul politicilor de sănătate publică, a ocupat diverse poziții în administrația publică central din care putem aminti: Secretar de stat, Ministerul Sănătății.

Emisiune va fi redifuzată joi, ora 11:00

