Maurice a dezvăluit momentul în care a decis că trebuie să slăbească. ”Fie mă aleg pe mine, fie chestia asta o să mă doboare. Și m-am ales pe mine”

Astăzi, celebrul Maurice Munteanu, a cărei înfățișare e complet schimbată, este căutat de mulți și luat ca model de și mai mulți. Primește mesaje în care este întrebat unde s-a operat la stomac și, după cum afirmă, rămâne înmărmurit. Din spusese sale, designerul nu s-a operat, nu și-a tăiat stomacul, ci ar fi făcut ceva mult mai simplu: nu a mai mâncat.

”Nu am mai mâncat, e simplu”

Apariția lui Maurice Munteanu la ”Elle New Media Awards 2022” i-a lăsat pe mulți gură cască.

“Nu am făcut nimic, am slăbit, atât. Mă rog, nimic, ceva am făcut, dar în niciun caz ce credea lumea, că m-am operat la stomac și alte porcării de genul acesta. Nu. Am primit mesaje și mă întrebau unde m-am operat. Rămâneam așa, cu telefonul în mână, blocat: “Hello, ați înnebunit!? Nu m-am operat nicăieri”. Nu am mai mâncat, e simplu. E atât de simplu, de fapt” a spus designerul, conform Ego.

Maurice Munteanu a renunțat complet la alcool, zahăr, făinoase și prăjeli

“Noi știm, de fapt, ce trebuie să facem. Toți oamenii știu ce trebuie să facă. Toți oamenii știu că dacă vor mânca la prânz pește și o salată și la ora 5.30 – 6.00 un măr, vor slăbi. Noi știm, de fapt, ce avem de făcut. De fapt, nu facem, asta e problema. Și ne mințim, cum m-am mințit și eu ani de zile și intrasem așa într-un cerc vicios. În momentul în care am renunțat complet la alcool, complet la zahăr, complet la tot ce înseamnă aluat, patiserie, prăjeli și așa mai departe, rezultatele sigur că într-un an de zile au fost vizibile” a mai spus designerul. El a continuat: ”Eu aș mânca o ciocolată întreagă sau aș bea 7-8-9 pahare de vin, nu unul. Pentru că știu chestia asta despre mine, am preferat să spun stop. Vrei să îți spun ceva, nici măcar nu e greu pentru că totul vine din cap. Important este să se facă declic-ul”.

Iar declic-ul său a venit odată cu o notă de plată

”Momentul a fost după o petrecere care s-a desfășurat la un restaurant foarte simpatic. Era ziua unei prietene, ne amețisem foarte, foarte tare toți cetățenii participanți acolo. A doua zi, când am fost tot acolo, în același restaurant, să iau un prânz târziu, când am văzut nota și am constatat că eu, de fapt, băusem, în afară de multe pahare de șampanie și vreo 19 sau 20 de digestive duble, în momentul acela am realizat că m-am prostit destul, că m-am jucat cu ușa de la lift destul. În momentul acela am realizat că fie mă aleg pe mine, fie chestia asta o să mă doboare. Și m-am ales pe mine” a mărturisit el.

Într-un alt interviu, în care a vorbit despre reușita sa, designerul Maurice Munteanu mărturisea: ”Îmi scria o prietenă, la un moment dat: ”Zi-mi ce-ai făcut că am o nuntă în aprilie”. Ea îmi scrisese în martie. Pe bune? Adică, sincer, e stupid. Este un proces pe care trebuie să-l asumi ca atare, să știi că este for life și că asta e. (...) Eu nu cred în chestia asta. Eu am avut fluctuații cu greutatea pe o perioadă de timp, o perioadă în care mâncam haotic, dar, practic, asta este greutatea pe care am avut-o întotdeauna”.

”N-am o dietă. Nu cred în diete, nu, mănânci foarte puțin și faci mișcare, nu există diete minune, nu există, e o chestie stupidă” întărea el. Citește mai mult aici

