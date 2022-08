Nu o să ghicești cine este în poză, deși este foarte cunoscut. A slăbit peste 20 de kg și arată fantastic

Dar schimbarea prin care a trecut în ultima vreme îl face de nerecunoscut. Este vorba despre celebrul designer Maurice Munteanu, care ani buni a fost în juriu la ”Bravo, ai stil”.

Dieta nu este un cuvânt pe placul designerului: ”N-am o dietă. Nu cred în diete, nu, mănânci foarte puțin și faci mișcare, nu există diete minune, nu există, e o chestie stupidă”.

”Asta este greutatea pe care am avut-o întotdeauna”

”Îmi scria o prietenă, la un moment dat: ”Zi-mi ce-ai făcut că am o nuntă în aprilie”. Ea îmi scrisese în martie. Pe bune? Adică, sincer, e stupid. Este un proces pe care trebuie să-l asumi ca atare, să știi că este for life și că asta e. (...) Eu nu cred în chestia asta. Eu am avut fluctuații cu greutatea pe o perioadă de timp, o perioadă în care mâncam haotic, dar, practic, asta este greutatea pe care am avut-o întotdeauna” afirmă el, într-un interviu pentru KanalD.

Întrebat despre cel mai mare păcat alimentar, Maurice Munteană a răspuns: ”O chestie pe care nu o să o mai mănânc niciodată în viață, cașcavalul pane. Nu o să mai mănânc niciodată așa ceva. Cele mai bune chestii sunt chestiile simple, de asta italienii au ajuns atât de sus cu gastronomia, pentru că au demonstrat că faci performanta cu chestiile cele mai simple”.

”Eu nu am o dietă, nu cred în diete. Mănânci foarte puțin și faci mișcare, nu există minune, e o chestie stupidă” a ținut să precizeze fashion editorul pentru cei și cele care încă mai cred că a făcut ceva special pentru a ajunge la acest look, conform KanalD.

Munteanu, acid pe Instagram

”Găsesc util să le aduc la cunoștință gospodinelor îngrijorate care hiperventilează în confortul propriilor locuințe și, din lipsă de viață proprie, rup Instagramul trimițând mesaje de hate cum apucă, în speranța că vor fi, eventual la anul în august, mai slabe, că doar acum se taie porcul și urmează niște oale de sarmale pe ordinea de zi, că nu folosesc filtre, nu m-am operat la Stan, doar am slăbit 23 de kg.

Eu știu că dânsele sunt obișnuite cu o anumită tipologie de cetățeni pițiponci care apar la TV, că doar și dânsele sunt la fel, că reperele la repere trag, dar ar trebui să ia în calcul faptul că lucrurile au mai evoluat de când își dădeau cu carmin și suspinau pe Holograf la Sala Palatului. Cu alte cuvinte, dați-vă un inel. Eu nu vă pot da decât block” a fost mesajul lui Maurice Munteanu pe Instagram.

