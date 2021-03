Matei Dima (BRomania), primele declarații după ce ar fi fost prins drogat la volan: Las organele de poliție să-și facă treaba

"Nu pot să declar nimic momentan, că se preia și se schimbă, deja am și niște chestii care nu sunt adevărate, dar am zis măcar să o spun personal. Nu am nimic momentan să zic. Nu declar nimic. Las organele de poliție să-și facă treaba. Până nu se stabilește clar ce s-a întâmplat, nu știu. Acum știți cum sunt oamenii, fiecare o să interpreteze în felul lui. Nu vreau să zic nimic, nici nu vă cunosc", a declarat Matei Dima pentru observatornews.ro.

