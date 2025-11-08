Mark Rutte avertizează că războiul nuclear nu poate fi câștigat: "Putin trebuie să știe asta"

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că exercițiul nuclear anual desfășurat cu succes la începutul acestei luni a oferit o „încredere totală în eficiența descurajării nucleare” a Alianței în fața amenințărilor venite din partea Rusiei, potrivit Reuters.

„Atunci când Rusia face uz de o retorică nucleară periculoasă şi iresponsabilă, populaţiile noastre trebuie să ştie că nu este cazul să intre în panică, întrucât NATO dispune de o puternică forţă de descurajare nucleară”, a declarat Rutte într-un interviu pentru publicația germană Welt am Sonntag, transmite Agerpres.

Mark Rutte: Vladimir Putin trebuie să înțeleagă că un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată

El a subliniat totodată că „președintele rus Vladimir Putin trebuie să știr că un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată”.

De la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, Kremlinul a intensificat amenințările cu posibile consecințe nucleare asupra Occidentului. Luna trecută, Putin a avertizat că Rusia ar putea recurge la arme nucleare în cazul unui atac convențional asupra teritoriului său și a avertizat că va considera orice implicare a unei puteri nucleare ca un atac colectiv.

Ca răspuns, NATO și-a mărit ritmul exercițiilor militare și a consolidat coordonarea strategică, în special pe flancul estic al Alianței.

Mark Rutte, în premieră la București

Reamintim că zilele trecute, Mark Rutte a venit în premieră la București. Vizita înaltului oficial al NATO a avut loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare - NATO-Industry Forum (București, 5 - 6 noiembrie), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate.

VEZI ȘI: Nicușor Dan, la NATO-Industry Forum 2025: Reînarmarea este o necesitate

Miercuri, 5 noiembrie, președintele Nicușor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO. Experții au observat atmosfera surprinzător de caldă a întâlnirii diplomatice dintre cei doi, Mark Rutte fiind surprins zâmbitor, degajat.

VEZI ȘI: Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”