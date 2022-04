Marius Manole: Nicușor Dan, mă sunai în ziua votării... Erai disperat că Firea era peste tine

Actorul Marius Manole și-a încetat oficial susținerea pentru Nicușor Dan, după ce primarul Bucureștiului a numit două persoane necalificate în fruntea culturii din Capitală, în numele Dianei Pungă și Lilianei Toderiuc-Fedorca.

În opinia fostului susținător al primarului Capitalei, cele două nu au experiența necesară pentru posturile oferite.

Postarea integrală a lui Marius Manole

„Să vă fie rușine, Diana Punga, Liliana Maria Toderiuc-Fedorca. E penibil că am ajuns ca două parvenite să controleze cultura în București. O profesoară de matematica membra PNL, fosta membra ALDE si doamna Punga fosta sefa de campanie a lui Nicușor Dan fara nici un fel de expertiza in domeniul culturii.. Asta e managementul “performant“ promis de Nicusor Dan. Nicusor ma sunai in ziua votarii.. erai disperat ca Firea era peste tine.. Te am votat, i am implorat si pe altii sa o faca si acum mi e rusine. Am greeeeeeeeesit! Data viitoare sa le suni pe doamna Punga si pe doamna Fedorca sa te ajute sa devii primar . Nu ti-e rusine? ps: Nicusor nu e USR. e PNL”

Între 6 şi 12 aprilie au loc evaluări ale directorilor instituţiilor culturale din subordinea PMB

Nicușor Dan a anunțat miercuri că între 6 și 12 aprilie vor avea loc evaluări ale directorilor instituţiilor culturale din subordinea Primăriei Capitalei.

Prima instituție evaluată în cadrul acestei acțiuni urmează să fie Teatrul ”Constantin Tănase”.

„Evaluările încep azi cu managerii Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, Teatrului de Comedie, Teatrului Ţăndărică şi Teatrului Metropolis. Am propus ca evaluările să fie online, pentru transparenţă, dar nu toţi managerii au acceptat”, a scris primarul Capitalei, pe Facebook.

