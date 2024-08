Maria Zaharova, derapaj grav după un mesaj transmis de Klaus Iohannis. MAE intervine: Unii învață din istorie și fac pace

Pe data de 23 august președintele României, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului. Ulterior, Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, a făcut mai multe declarații controversate care au fost transmise de Ambasada Rusiei în România pe Facebook, ieri, 28 august. Astăzi, MAE al României a reacționat la declarațiile făcute de aceasta.

„Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului reprezintă un prilej de amintire și omagiere a memoriei victimelor regimurilor totalitare instaurate pe continentul european și a sacrificiilor tuturor celor care nu au renunțat să lupte împotriva acestora, pentru democrație și libertate.

În urmă cu 85 de ani, pe 23 august 1939, era semnat Pactul Ribbentrop-Molotov, un acord cumplit în urma căruia destinele a milioane de oameni au fost sacrificate pentru interesele unor regimuri criminale.

Politicile n*ziste și sovietice au condus la Holocaust și genocid, la deportări, la despărțirea familiilor, la foamete și numeroase abuzuri. Aceste orori au lăsat cicatrici și traume care au afectat generații întregi, nevoite să se confrunte cu sărăcia și cu persecuțiile regimurilor totalitare.

Chiar sub amenințarea unor pedepse crunte, oamenii nu au putut fi reduși la tăcere și au găsit puterea de a trece de cenzura vremurilor, iar exemplul celor care au rezistat în fața opresorilor rămâne înscris în istorie ca dovadă de tărie de caracter și hotărâre.

Ziua de 23 august marchează, totodată, un act de mare curaj istoric și ne arată diferența pe care o poate face un singur om în fața urii promovate de regimuri totalitariste. Astăzi se împlinesc 80 de ani de la decizia crucială a Regelui Mihai I, care a înțeles datoria pe care o avea în fața poporului și a țării sale și a acționat cu responsabilitate și demnitate, schimbând astfel cursul nefast al evenimentelor celui de-al Doilea Război Mondial și salvând România de la un iminent dezastru.

În prezent, Europa este un loc mai sigur, iar România a devenit un pilon în asigurarea stabilității și a securității regionale. Țara noastră contribuie activ la apărarea valorilor și a principiilor democratice și reprezintă un model în ceea ce privește promovarea ordinii mondiale bazate pe reguli și pe respectarea dreptului internațional.

În același timp însă, vedem cum astăzi, sub diferite forme, populismul și discursul instigator la ură își fac din nou simțită prezența și tocmai de aceea este necesară vigilența întregii societăți, pentru a nu ne expune riscului ca toate aceste valori la care România a aderat să fie duse în derizoriu.

În acest sens, este imperativ să ne opunem oricăror derapaje la adresa statului de drept, a drepturilor și libertăților fundamentale și să fim conștienți de pericolul reprezentat de ascensiunea forțelor extremiste care amenință democrația.

Inacțiunea a facilitat, de-a lungul timpului, propagarea răului, a discriminării și a intoleranței. Astăzi ne reînnoim angajamentul de a reacționa atunci când valorile democratice sunt periclitate.

Apărarea și promovarea adevărului istoric constituie o datorie de onoare față de victimele totalitarismelor, precum și față de generațiile tinere, care trebuie să cunoască trecutul tragic și să se dezvolte și să prospere într-o lume pașnică și unită.

Avem, fiecare dintre noi, puterea de a răspunde și de a acționa atunci când valorile și principiile esențiale sunt puse în pericol, precum și responsabilitatea de a-i susține pe cei care luptă pentru păstrarea libertății și a democrației”, a transmis președintele Iohannis.

„Pe data de 23 august, cu ocazia datei revizioniste anunțate în Uniunea Europeană, 'Ziua Europeană de Comemorare a Victimelor n*zismului și comunismului', președintele României, Klaus Iohannis, ne-a calomniat țara, atribuind Uniunii Sovietice, alături de Germania hitleristă, responsabilitatea pentru izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial și - nu vă veți crede - a Holocaustului.

Vorbim de insinuări blasfematoare și deliberat false. Klaus Iohannis și cei care i-au scris acest lucru ar trebui să-și reamintească, în primul rând, 'Acordurile de la München' din 1938, care de fapt i-au dat lui Adolf Hitler semnalul de a pune mâna pe Europa, precum și participarea activă a armatei române în anii 1941-1944 în războiul împotriva Uniunii Sovietice de partea Germaniei, genocidul romilor şi evreilor efectuat de statul român.

Permiteți-mi să vă reamintesc că la 29 septembrie 1938, la cererea lui Adolf Hitler, au zburat la el Benito Mussolini din Italia, Neville Chamberlain din Marea Britanie și Édouard Daladier din Franța. Acești patru au decis soarta Cehoslovaciei. La negocierile de la München nu a fost nici un reprezentant al Cehoslovaciei, nici al URSS. Polonezii erau dornici să semneze acordul privind împărțirea Cehoslovaciei, dar apoi Neville Chamberlain a considerat Polonia 'a cincea roată în cărucior'. Drept urmare, Cehoslovacia a trebuit să cedeze regiunea Sudeților Germaniei, regiunea Těšín Poloniei și teritoriul din sudul Slovaciei Ungariei.

Astăzi, puțini oameni își amintesc că din 1934 aproape toată Europa a încheiat acorduri similare cu Germania. În ianuarie 1934, Polonia a fost prima din Europa care a semnat un pact de neagresiune cu Germania n*zistă. După ea, Anglia și Franța au făcut-o. Britanicii nu numesc niciodată acest acord 'Pactul Hitler-Chamberlain'. Deși sunt aceste două semnături în acest document. De ce este interesant? Acordul naval anglo-german, semnat în 1935, a permis Germaniei să dobândească o flotă. Înainte de asta, a fost interzis din cauza înfrângerii din Primul Război Mondial. Cineva îi aruncă cenuşă în cap, poate că preşedintele României acum vrea să spună ceva Marii Britanii?

În doar trei zile, din 22 octombrie până în 24 octombrie 1941, în Odesa ocupată, la ordinul lui Ion Antonescu, 22.000 de civili, majoritatea de naționalitate evreiască, au fost împușcați, spânzurați și arși de vii. Pe teritoriul 'Transnistriei' (fosta Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească), românii au creat mai multe lagăre de concentrare. Mii de romi și evrei au devenit victime ale acestei 'fabricii morții'. Și aceasta este doar o mică parte din actele criminale ale regimului profascist de la București și ale militarilor români, care au participat în mod deliberat la exterminarea poporului evreu. Poate că Klaus Iohannis ar vrea să spună ceva despre asta? Sau totul este conceput pentru generația de 'TikTok', pentru care doar numărul de clicuri de sub videoclipuri este important? Ei nu cunosc istoria. Atunci așteptați-vă probleme la scară planetară.

Aceste planuri au fost dejucate doar de Uniunea Sovietică cu prețul unor eforturi eroice incredibile și a milioane de victime.

Din păcate, conducerea actuală a României nu numai că nu încearcă să învețe lecții din trecut, dar se îmbarcă și pe calea alunecoasă a distorsionării istoriei și a reabilitării criminalilor n*ziști. Acest lucru nu va duce la niciun bine”, a transmis Zaharova, conform Ambasada Rusiei în România.

MAE al României a publicat pe rețeaua de socializare X o reacție în urma declarațiilor făcute de Maria Zaharova.

„Unii învaţă din istorie şi fac pace, alţii încearcă în mod constant să-şi constrângă, să agreseze sau să-şi invadeze vecinii suverani. Un alt model este că ei mint, distorsionează şi manipulează în mod constant”, a transmis MAE pe X.

Some learn from history and make peace, others constantly try to coerce, bully or invade their sovereign neighbours. Another pattern is that they constantly lie, misquote and manipulate. https://t.co/sLYwHmwXZ0