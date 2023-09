Marcel Boloş, ministrul Finanţelor: Am luat în calcul o creștere a pensiilor

Marcel Boloş a fost întrebat la Antena 3 CNN ce se va întâmpla cu pensiile românilor și dacă se intenționează sau nu ca acestea să fie majorate. Ministrul Finanţelor a fost întrebat și dacă cei de la Comisia Europeană au cerut ca pensiile să nu fie majorate.

"Nu s-a pus această problemă. Ba mai mult prin noua lege a pensiilor și reforma la care ne-am angajat prin Planul Național de Redresare și reziliență spun că va avea loc inclusiv o înlăturare a inechităților sociale", a răspus Marcel Boloș.

Întrebat dacă se ia în calcul indexarea pensiilor cu rata inflației abia în martie 2024, ministrul Finanțelor a spus: "Aici este din nou o decizie de coaliție. Într-adevăr, este varianta cu rata inflației, dar și cealaltă variantă, cu recalcularea pensiilor. Sunt la pachet și de asemenea fac parte din decizia coaliției de guvernare".

Marcel Boloș: Impact bugetar de aproximativ 16 miliarde de lei

Întrebat dacă există bani pentru așa ceva, Boloș a spus: "Pentru una dintre aceste variante am luat în calcul o creștere a pensiilor, dar nu pot să vă dau un răspuns dacă a fi cu rata inflației sau se va face recalcularea în funcție de reforma pe care ne-am asumat-o în Planul Național de Redresare și Reziliență, dar cu siguranță una dintre cele două variante va fi. Noi am luat în calcul și am făcut toate proiecțiile bugetare cu un impact bugetar de aproximativ 16 miliarde de lei, deci împărțit la 110 miliarde, veți observa că există o creștere într-adevăr pe care am avut-o în vedere, dar nu aș vrea să pronunț un procent care după aceea să fie luat ca și un angajament".

După ce jurnaliștii Antena 3 CNN au făcut un calcul și l-au întrebat pe ministrul Finanțelor dacă asta înseamnă aproximativ 14%, Marcel Boloș a confirmat faptul că majorarea avută în vedere se situează în jurul acestui procent.

"Impactul bugetar pentru atât este, dar procentul final îl va anunța coaliția de guvernare la momentul la care se va definitiva. În acest moment este un calcul estimativ, să nu se pună după aceea presiune pe coaliție", a spus ministrul Finan'elor

