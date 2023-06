Lupta pentru un loc la grădiniţă în țara dosarului cu șină. Părinții au stat la coadă toată noaptea pentru a-și putea înscrie copiii. "O mare bătaie de joc"

Lupta pentru un loc la grădiniţă, în țara dosarului cu șină, nu este una pe care oricine o poate duce. Ai nevoie de multă răbdare, timp, nervi și speranță ca să prinzi un loc la grădinița de vară. În Capitală, la această oră, este haos. Sute de părinți stau la cozi imense încă din miezul nopții pentru a prinde un loc pentru copiii lor.

Numărul celor prezenți depășește cu mult numărul locurilor alocate. În Bucureşti sunt doar 27 de mii de locuri la stat, iar concurenţa e mai mare ca la facultate. Părinții speră însă până în ultimul moment că vor reuși totuși să își înscrie copiii. Mulți dintre aceștia au mărturisit jurnaliștilor că nu au cine să îi lase pe minori cât timp pleacă la muncă. Situația e și mai grea în cazul familiilor monoparentale. Pentru o lună la o grădiniță privată, o familie trebuie să scoată din buzunar între 2000 şi 3000 de lei, faţă de 500 de lei, cât plătesc în medie pentru hrana copiilor la stat.

"O mare bătaie de joc"

Părinții sunt nemulțumiți că au fost alocate prea puține locuri la grădinița de vară, dar și că în secolul XXI încă este necesar să stăm la cozi imense cu dosarul cu șină în mâini.

"Avem nevoie să înscriem copiii la grădinița de vară. Părinții au serviciu, nu avem unde să-i ținem tot timpul și este nevoie. Locurile sunt insuficiente",a spus o bunică la Antena 3 CNN.

"Aici este o mare bătaie de joc. Eu am copilul înscris la această grădiniță în mod curent, deci nu doar la grădinița de vară. Aseară la ora 22:00 am venit să mă înscriu pe aceste liste abuzive care se fac de niște părinți disperați pentru că nu găsim locuri la grădiniță și nu avem cu cine să lăsăm copiii. M-am înscris pe listă, la numărul 60 și ceva, sunt mamă, singură, copilul are linie la certificat, o cresc singură, nu are cine să mă ajute. Nu puteam să dorm cu copilul pe spațiul verde. Drept urmare ne-am dus acasă după ce ne-am înscris. Acum, când am venit de dimineață, m-am găsit tăiată de pe listă, am ajuns la numărul 290, în condițiile în care sunt 180 de locuri", a spus o mamă.

"Eu am vrut să vin la 3 noaptea inițial și fiica mi-a zis: "Mamă, ce naiba, unde trăim?". Uite aici trăim. Am venit undeva pe la ora 6 fără 10, dar am numărul 283, nu știu dacă prind loc, câți sunt la creșă, la școlari.... Sunt 135 de locuri la antepreșcolari și 180 la școlari. Eu zic că oricum, nu toată lumea care este aici prinde loc și e greu", a spus o altă bunică.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News