Lună Plină în Berbec. Patru zodii își pot schimba destinul

Luna Plină de astăzi, din semnul Berbecului, poate deschide porțile schimbării pentru unii dintre noi. Atunci când discutăm despre Luna Plină, avem în vedere un final, o închidere de capitol, un deznodământ, o clipă de "gata, nu se mai poate!". De obicei, în jurul Lunii Pline se petrec evenimente asupra cărora nu avem control. Și cum de data aceasta, discutăm despre semnul Berbecului, avem nevoia de prospețime, de noutate și de nerăbdare.

Și ca orice Lună Plină, și aceasta va scoate la suprafață emoții puternice, furie reprimată și dorințe puternice.

Zodiile cele mai afectate vor fi cele cardinale: Berbec, Rac, Balanță și Capricorn.

Horoscop Lună Plină pentru Berbec/Ascendent în Berbec

Tu ești primul vizat! Luna Plină se petrece în semnul tău. Se poate încheia o etapă importantă, pe mai multe planuri. Fie că vrei, fie că nu vrei. Pe moment, vei simți că ești într-o criză, însă cu timpul îți vei da seama că este cursul firesc al vieții. Dacă vrei să începi un nou capitol, trebuie să pierzi sau să renunți la ceva. Alții dintre voi simt nevoia să acționeze și să se elibereze de ceea ce îi limitează. Astrele îți recomandă să acorzi atenție sănătății și modului în care te afișezi.

Horoscop Lună Plină pentru Rac/Ascendent în Rac

Luna Plină ți-a activat casa a zecea, a carierei. Poate că este cazul să îți amintești ce s-a întâmplat în ultima jumătate de an, din punct de vedere profesional. Cu siguranță, unele aspecte puteau fi mai bune. Schimbările din această perioadă îți vor oferi un alt statut, unul chiar mai curajos. Unii dintre voi vor dori mai multă libertate la locul de muncă sau mai multă putere. Alții vor avea ocazia să experimenteze noi domenii. Discuțiile cu șefii sau persoanele din instituții vor fi mai tensionate.

Horoscop Lună Plină pentru Balanță/Ascendent în Balanță

Luna Plină din casa a șaptea, a relațiilor, îți va aduce numeroase revelații. Unii veți accepta sau recunoaște, în sfârșit, dezechilibrele din ultimele luni, cele dintre nevoile tale și ale partenerului. Acum, vă veți da seama că, fără sinceritate și curaj, relația are de suferit. Cei singuri vor fi mai direcți atunci când vor cunoaște un posibil partener.

Horoscop Lună Plină pentru Capricorn/Ascendent în Capricorn

Se vor petrece evenimente legate de casă, familie, rădăcini care să scoată la suprafață emoții puternice. Pentru unii dintre voi, această Lună Plină poate fi momentul eliberării sau obținerii independenței față de familie. Alții se vor muta brusc sau vor decide că își doresc o altă locuință. În plus, în aceste zile, apare nevoia găsirii unui echilibru între viața profesională și cea personală.