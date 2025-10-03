Lună Plină în Berbec, 7 octombrie. Patru zodii vizate - VIDEO

Marți, 7 octombrie, se va petrece Luna Plină în semnul Berbecului. Un eveniment care ne învațâ că, pentru a câștiga ceva, avem nevoie mai întâi să pierdem ceva. Când vorbim despre arhetipul Berbecului avem în vedere curajul, ambiția, autenticitatea, competiția, prospețimea, pionieratul. Însă, Luna Plină vorbește despre un final, apogeu, o încheiere de etapă, seprarare.

Deci astrele ne arată că, dacă ne dorim un alt capitol, trebuie să renunțăm la unul mai vechi.

Și ca orice Lună Plină, și aceasta va scoate la suprafață emoții puternice, poate chiar reprimate în cadrul relațiilor personale.

Zodiile cele mai afectate vor fi cele cardinale: Berbec, Rac, Balanță și Capricorn.

