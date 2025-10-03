€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 15:16 03 Oct 2025

EXCLUSIV Lună Plină în Berbec, 7 octombrie. Patru zodii vizate - VIDEO
Autor: Daniela Simulescu

silhouette-woman-standing-beach-against-sky-night Sursă foto: Freepik
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu mai multe detalii despre următoarea Lună Plină.

Marți, 7 octombrie, se va petrece Luna Plină în semnul Berbecului. Un eveniment care ne învațâ că, pentru a câștiga ceva, avem nevoie mai întâi să pierdem ceva. Când vorbim despre arhetipul Berbecului avem în vedere curajul, ambiția, autenticitatea, competiția, prospețimea, pionieratul. Însă, Luna Plină vorbește despre un final, apogeu, o încheiere de etapă, seprarare.

Deci astrele ne arată că, dacă ne dorim un alt capitol, trebuie să renunțăm la unul mai vechi.

Și ca orice Lună Plină, și aceasta va scoate la suprafață emoții puternice, poate chiar reprimate în cadrul relațiilor personale.

Zodiile cele mai afectate vor fi cele cardinale: Berbec, Rac, Balanță și Capricorn.

Daniela Simulescu ne va oferi mai multe detalii despre acest subiect în cadrul unei emisiuni speciale, care va fi difuzată vineri, 3 octombrie de la ora 20.00, pe DCNews și DCNewsTV. Pe Facebook și YouTube.

Nu uita să te abonezi la canalele noastre: YouTube DC News și Youtube Astrosens!

Vă așteptăm și pe celelalte rețele sociale: Facebook:

https://www.facebook.com/dcnews.ro

Facebook: https://www.facebook.com/astrosens.ro

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@rodcnews 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Răspunsul la problema presiunii scăzute
Publicat acum 16 minute
Lună Plină în Berbec, 7 octombrie. Patru zodii vizate - VIDEO
Publicat acum 38 minute
Cât de unită e coaliția de guvernare. Răspunsul lui Ilie Bolojan pentru DC News / video
Publicat acum 39 minute
Manipulare alegeri: Documentul pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni
Publicat acum 43 minute
Tibi Ușeriu aduce Via Transilvanica în prim-plan: Va alerga peste 1.000 de km, din Italia până în România
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Oct 2025
Surpriză totală pentru Călin Georgescu: O cântăreață a venit să-l susțină la secția de Poliție
Publicat pe 01 Oct 2025
Horoscop octombrie 2025 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat pe 01 Oct 2025
Blocaj pentru 20.000 de angajați ai Poștei Române. Conflict uriaș cu pierderi dramatice pentru angajați
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close