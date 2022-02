Ludovic Orban, ”săgeți” spre Iohannis. ”Nu a distrus doar PNL sau Dreapta românească, dar și perspectivele unei guvernări coerente”

Ludovic Orban, liderul Forței Dreptei, a lansat o serie de atacuri la adresa lui Klaus Iohannis, pe care în acuză nu doar de faptul că a pulverizat ”Dreapta în România”, dar și că a adus PSD-ul la guvernare, chiar dacă toată lumea a acceptat că această alianță este una de compromis.

„Urmare a acțiunilor președintelui Iohannis, practic a fost distrusă Dreapta în România. Scena politică, în urma alegerilor, era destul de clară. La putere exista o coaliție de centru-dreapta, cu PNL principal partid de guvernământ, în Opoziție PSD și AUR, care aveau sub 50%. Astăzi, Dreapta a fost pulverizată. PNL este la 13-14% și nu știu dacă la alegeri va materializa procentul de 13-14%.

Nemulțumirea, frustrarea, revolta marii majorități a alegătorilor care cred în valorile liberal-conservatoare și care au votat PNL, sau care n-au venit la vot în 6 decembrie că eram în valul doi de pandemie, este uriașă. Cei care sunt astăzi la butoane nu-și dau seama”, a declarat Orban, la Realitatea PLUS.

Fostul președinte al PNL susține că Iohannis nu a distrus doar PNL sau Dreapta românească, dar și perspectivele unei guvernări coerente de centru-dreapta, exemplificând câteva dintre ”bornele” acesteia: bazarea pe investiții, pe încurajarea inițiativei individuale, pe ce înseamnă mișcarea înainte - cercetare inovare, creație, implementare, aducerea de know-how, în materie de reformă a statului, de depolitizare a administratiei, de ocupare prin concurs, digitalizarea administrației publice. ”Am făcut-o în pandemie, am obligat instituțiile publice să comunice online cu cetățenii. Numai că după ce am plecat de la Guvern ușor-ușor s-a revenit la hârtii. Era o serie de reforme pe care ne-am angajat să le facem. Și președintele s-a angajat să le facem, la alegerile din 2019, pe care le-a abandonat complet. A adus PSD la putere. PSD, în postură de principal partid de guvernământ, care în ultimul an și jumătate va deține poziția de premier și oricum deja dă tonul guvernării”, a mai spus Ludovic Orban.

Florin Cîțu, creștere în sondaje

Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat că o posibilă creștere în sondaje a fostului premier, Florin Cîțu, poate veni ca urmare a declarațiilor făcute pe marginea majorării de taxe și impozite. De altfel, Cîțu a subliniat că măsurile prezentate de el sunt din calitatea de economist, nu de om politic.

„Este o creștere importantă la Florin Cîțu. Noi credem că unul dintre motive ar fi că s-a opus majorării de taxe și impozite solicitată de PSD. Acum PSD vrea să majoreze taxe și impozite. Un alt motiv al creșterii în sondaj ar putea fi că nu mai este în prim plan. Nicolae Ciucă se clatină grav avându-l în brațe pe Virgil Popescu, adică cu facturile. Până la urmă, lumea la acest lucru se uită: la facturi”, a zis Bogdan Chirieac la „Deferiți mass-media”, emisiune de la DC News și DC News TV.

