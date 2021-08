Liviu Dragnea, prima apariţie TV după ce a ieşit din închisoare. Codrin Ştefănescu: E apt de luptă!

"În curând va ieși la tv! Foarte curând! În seara asta ne-au dat și doctorii câteva veşti bune, deci e apt de luptă! Va continua tratamentul pentru problema de la coloană, evident, dar asta nu reprezintă un obstacol! Am vrut să vă anunț, să știți și să sperați!", a scris Codrin Ştefănescu pe Facebook.

Dragnea a ieşit, recent, din închisoare

Pe 15 iulie, Tribunalul Giurgiu a admis cererea de eliberare condiţionată din închisoare depusă de Liviu Dragnea, după ce acesta a executat peste doi ani din pedeapsa de trei ani şi jumătate primită în 2019, în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Pe durata detenţiei Liviu Dragnea a avut un comportament exemplar, o atitudine decentă şi civilizată faţă de personalul unităţii şi nu a stabilit relaţii conflictuale cu ceilalţi deţinuţi, se arată în motivarea deciziei prin care Tribunalul Giurgiu a dispus, pe 15 iulie, eliberarea condiţionată din închisoare a fostului lider PSD.



Cele două judecătoare din complet, Adriana Pencea şi Oiţa Ghiţă, consideră că nu au relevanţă declaraţiile publice date de Dragnea (în care el spunea că este deţinut politic şi a fost condamnat pe nedrept - n.r.), dar au apreciat susţinerile acestuia în faţa instanţei, când a spus că "a dus pedeapsa cu decenţă şi demnitate".



Mai mult, judecătoarele explică faptul că, la acordarea eliberării condiţionate, nu trebuie ţinut cont de natura şi gravitatea infracţiunii comise de un deţinut, deoarece acest lucru "l-ar descuraja".



De asemenea, faptul că Dragnea nu şi-a recunoscut faptele pentru care a fost condamnat "nu poate fi reţinut ca un aspect negativ", judecătoarele invocând aici libertatea de exprimare.

„A fost o perioadă de doi ani de două luni de chin și suferință. Asta a fost aici, abuzuri și umilință și cea mai mare parte a populației a înțeles azi de ce a trebuit să ajung aici. Când am plecat eu, România era o țară prosperă, cu venituri decente, azi e o dictatură feroce. E afectată libertatea de exprimare. E amanetat viitorul României. Mă consider deținut politic pentru că am intrat nevinovat, mi s-a cerut să-mi recunosc vinovăția pentru că se dorea să fie acest dosar politic. Am refuzat. Judecătorii de la Giurgiu au avut curaj și au rezistat la presiuni”, a declarat Liviu Dragnea la ieșirea din penitenciar.