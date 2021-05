LIVE din Israel - localnicii se adăpostesc în buncăre. Rafalele cu bombe aeriene continuă

Hamas a lansat o primă rundă de rachete asupra Israelului în semn de solidaritate cu cei peste 700 de palestinieni răniţi în ciocnirile cu poliţia israeliană pe Esplanada Moscheii din Ierusalimul de Est. Israelul este angajat pe două fronturi, intensificând raidurile aeriene împotriva militanţilor islamişti ai Hamas din Fâşia Gaza şi combătând revoltele din oraşele sale cu populaţie mixtă, iudeo-arabă, transmite joi Agerpres, citând AFP.

VEZI AICI EVENIMENTELE ÎN TIMP REAL

Imaginile prezintă urmările bombardamentului din zona "Petah Tikva and Rishon Letzion", lansat de Hamas.

Agitatorii arabi au incendiat mai multe mașini în nord, aflate într-o parcare subterană din Haifa. Mașinile aparțineau unor evrei.

Arab rioters burn cars in a parking lot of a building in Haifa where hundreds of Jews live. Credit to @yoavetiel pic.twitter.com/arCTFs50qu