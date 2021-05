LIVE din Israel - ultimele acțiuni după lovitura Hamas. Sunt zeci de morți

Aripa armată a Hamas a indicat într-o declaraţie că "lansează 110 rachete asupra metropolei Tel Aviv" şi "100 rachete asupra oraşului Beer Şeva "ca represalii la reluarea atacurilor asupra clădirilor locuite de civili". Alarmele au răsunat în Tel Aviv şi Beer Şeva, în sudul Israelului, la scurt timp după difuzarea acestor informaţii, potrivit armatei israeliene. Hamas informase anterior despre distrugerea unei clădiri cu locuinţe, magazine şi un post local de televiziune, situate în centrul oraşului Gaza.

VEZI AICI EVENIMENTELE ÎN TIMP REAL

53 de decese

Ministerul Sănătății din Fâșia Gaza a raportat 53 de decese în urma bombardamentelor, inclusiv 14 copii și 3 femei. Alte 320 de persoane au fost rănite sau se află în stare gravă.

Atac cu 50 de rachete

Brigăzile Al-Qassam au indicat un atac cu 50 de rachete în zona Ashdod. Brigăzile fac parte din aripa militară a organizației Hamas, fiind fondată în 1991.

Alertă de cod roșu

O alertă de cod roșu a fost emisă în Ashdod, Ashkelon, Ad Halom, zona Bnei Darom, Shdema, Givat Washington, Misgav Dov, Kvutzat Yavne, Yavne, Gan HaDarom, Bitzaron, Gan Yavne.

Rachete interceptate

Mai multe rachete au fost interceptate de scutul Iron Dome în jurul orei 15, ora locală.

Vezi și: Imaginile groazei din Tel Aviv - VIDEO EXCLUSIV/FOTO - după ploaia de sute de rachete lansată de Hamas

NOW: Incoming rockets intercepted by the Iron Domehttps://t.co/vKfZqRwGtH pic.twitter.com/RKnGdz0vq8 — Trey Yingst (@TreyYingst) May 12, 2021

Atacurile continuă

Facțiunile din Gaza continuă să lanseze atacuri cu rachete către orașele israeliene.

Regimul de alertă este crescut

„Regimul de alertă în apărarea aeriană a crescut după amenințările primite din partea liderilor Hamas”, a declarat premierul Beniamin Netanyahu, conform Al-Arabya.

Scuturile antirachetă sunt realimentate

Provizii pentru scuturile antirachetă de pe teritoriul Israelului, raportează Elint News, pentru a putea face față atacurilor Hamas.

Iron Dome reloads inbound to the south and centre https://t.co/c7gEcS0dDk — ELINT News (@ELINTNews) May 12, 2021

Rachete căzute în mare

În portul Ashdod, la câțiva zeci de metri de țărm, mai multe rachete au căzut în mare.

Rockets fell on Ashdod's port and the sea a short time ago. #Israel #Gaza pic.twitter.com/94TCfFUvli — Joe Truzman (@Jtruzmah) May 12, 2021

Egiptul se implică

O delegație pe probleme de securitate a Egiptului a ajuns în Gaza, pentru consultări în privința încetării focurilor, scrie Sky News Arabia.

Alerta de cod roșu extinsă

Alerta de cod roșu a fost extinsă în localitățile Pri Gan, Sufa, Nir Yitzhak, Holit, Tzohar, Ami'oz, Mivtahim, Yesha din Israel.

Lansatori de rachete, prinși de IDF

Armata israeliană, IDF, a eliminat un grup de palestinieni care lansau rachete ghidate anti-tanc în apropiere de Shujayieh. Aceștia făceau parte din Hamas.

Rachete lansate din Gaza

În jurul orei 15:30, ora locală, mai multe rachete au fost lansate din Fâșia Gaza.

Dimona, vizată de rachete

Mai multe rachete lansate din regiunea Fâșiei Gaza au vizat Dimona, Israel, spun surse din armata israeliană, conform Al-Arabya.