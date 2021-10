Cristian Diaconescu susține că PMP are un dialog cu toate partidele politice, mai puțin cu AUR și USR.

"Sunt absolut convins că vom câștiga un loc pe scena politică, avem ceva de spus. Am dialog și colegii mei au în egală măsură, cu toată lumea, absolut cu toată lumea, mai puțin cu AUR și USR care nu au disponibilitatea de a avea un dialog cu noi." a declarat Cristian Diaconescu în interviurile DC NEWS.

"Cu USR-ul de ce? Vă consideră adversari politici?", l-a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

"Am impresia că ne desconsideră. Nu au dat absolut niciun fel de semnal că cel puțin la o masă am avea ceva de spus. Am în partid în acest moment șase foști miniștri plini, care au fost omologați de partidele celelalte, că de aceea au fost miniștri, de PNL, de PSD, de PD și sunt oameni care au ceva de spus și sunt oameni cu personalitate, oameni cu poziție de decizie în partid, deci adunați așa la un loc, poate dacă cineva ne-ar întreba și pe noi ceva poate că am avea și noi ceva de adăugat pentru a fi folositori. Nu ne întreabă nimeni nimic." a răspuns Cristian Diaconescu.

Cristian Diaconescu, confesiune

Președintele PMP a făcut și o confesiune despre momentul vizitei lui Lloyd J. Austin III, șefului Pentagonului, în România.

"Vă fac o confesiune. Am avut la un moment dat un semnal că la vizita șefului Pentagonului la București, partea română ar fi inspirată dacă ar putea ridica problema unui sprijin din zona americană cu acele spitale făcute de Pentagon în timpul pandemiei, anul trecut. Spitale modulare, dar făcute serios. Anunțând acest subiect, am încercat să găsesc un interlocutor undeva și să îi spună: Poate îl întrebați, că dacă voi nu îl întrebați, el nu va spune. N-am găsit, de fapt, cu unul singur până la urmă am reușit, nu știu dacă a avut eficiență până la urmă, Rareș Bogdan, în rest, nu am găsit pe cineva care să fie interesat de un astfel de subiect.", a mai spus Cristian Diaconescu.

