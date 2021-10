În interviul acordat analistului Bogdan Chirieac, președintele PMP, Cristian Diaconescu, a vorbit despre posibilitatea ridicării unor spitale modulare de tipul celor făcute de Pentagon.

„Fac o confesiune. Am avut la un moment dat un semnal că la vizita domnului Austin la București, șeful Pentagonului, partea română ar fi fost inspirată dacă ar fi putut ridica problema unui sprijin din partea americană, cu acele spitale făcute de Pentagon în timpul pandemiei, anul trecut. Spitale modulare, dar făcute serios. Anunțând acest subiect, am încercat să găsesc un interlocutor și să îi spun ”poate îl întrebați, pentru că dacă nu îl întrebați, el nu va spune, nu așa e cutuma”. Nu am găsit... de fapt unul singur a fost, nu știu dacă a avut eficiența, e vorba despre Rareș Bogdan, în rest nu am găsit pe cineva care să fie interesat de un astfel de subiect. Repet: anunțam din zona democrată că o astfel de întrebare s-ar putea să primească un răspuns corespunzător. Nu m-a auzit nimeni”, a spus evident dezamăgit Cristian Diaconescu.

Spital modular complet, cu săli de operație și aparatură

”E tulburător ceea ce spuneți. Deci dacă partea română, în timpul vizitei de săptămâna aceasta a ministrului american al Apărării, șeful Pentagonului Lloyd Austin, dacă partea română cerea un spital modular, așa numitul M.A.S.H., vă mai aduceți aminte, era un serial care a făcut istorie acum 20 de ani...”, a afirmat Bogdan Chirieac.

”... americanii îmi spuneau că există posibilitatea să se întâmple și să ni-l aducă ei, pur și simplu”, a continuat ideea Cristian Diaconescu.

”Și ei îl pot instala extrem de repede, adică în câteva zile îl aveți cu totul”, a continuat Chirieac.

”Cu tot ce trebuie. Cu tot, cu personal, cu tot”, a intervenit Diaconescu.

”Inclusiv săli de operație, tot ce vreți dumneavoastră. Și partea română nu a cerut așa ceva?”, a întrebat Chirieac uimit.

”Nu știu dacă a cerut, vă dați seama, sunam în toate direcțiile. A se cunoaște, Austin avea o temă regională aici, el nu a venit doar pentru România, a fost și în Georgia și în Ucraina. El a venit pentru o problemă regională, amenințarea dinspre Răsărit, mă rog. Ei au venit în regiune pe elemente de interes, care ne cuprind și pe noi, evident, pe o poziție americană consolidată”, a spus Diaconescu.

Vezi mai multe în interviu: