Liderii UE cer oprirea conflictului și își afirmă suportul pentru Israel

Liderii din Uniunea Europeană sunt îngrijorați de situația din Israel. Aseară, sute de rachete au fost lansate din Fâșia Gaza către trei mari orașe din statul evreu, dar și către aeroportul Ben Gurion, cel mai mare din Israel.

Astăzi, Israelul a continuat să bombardeze Fâșia Gaza cu raiduri aeriene și obuze de artilerie în timp ce a intensificat desfășurarea de trupe și tancuri în apropierea enclavei palestiniene asediate. Cel puțin 122 de palestinieni, inclusiv 31 de copii, au fost uciși și peste 900 răniți de când au început atacurile. Sute de familii palestiniene s-au adăpostit în școlile conduse de Organizația Națiunilor Unite din nordul Gaza pentru a scăpa de focul artileriei israeliene, locuitorii raportând că Fâșia a trăit noaptea „cea mai violentă”.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că este „foarte îngrijorată” de escaladarea violenței din Israel și Gaza.

„Condamn atacurile nediscriminatorii ale Hamas asupra Israelului”, a scris von der Leyen pe Twitter vineri.

„Civilii din toate părțile trebuie protejați. Violența trebuie să înceteze acum ”, a continuat aceasta.

