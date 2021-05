O nouă ploaie de rachete peste Israel. Aeroportul Ben Gurion și trei orașe, vizate de bombardamente / VIDEO+FOTO

Sudul și centrul Israelului sun vizate de o nouă ploaie de rachete. Hamas a susținut că a lansat 90 de rachete în sud, la Ashdod și Ashkelon. De asemenea, o rachetă ar filovit direct o clădire din Ramle. Noua ploaie de rachete a venit în timp ce au apărut informații potrivit cărora armata israeliană se pregătește pentru o posibilă ofensivă terestră în Gaza. Joi seară, ministrul apărării, Benny Gantz, a autorizat FDI să cheme alți 9.000 de rezerviști, în funcție de nevoile operaționale, pe lângă 7000 chemați anterior, potrivit JPost.

O ploaie teribilă de rachete, aproximativ 90 de obuze, a fost trasă de teroriștii din Fâșia Gaza către Aeroportul Ben Gurion și regiunea Shfela. Rachetele continuă să fie lansate și către Ashdod și Ashkelon, potrivit timesofisrael. De asemenea, racheta căzută în Ramle a cauzat un incendiu puternic, însă, din fericire, niciun deces.

A new long-range rocket shot by #Hamas landed near Israel’s Ben Gurion airport. Major airlines have canceled flights to Tel Aviv after Hamas warned international airlines of more such attacks.#PalestineBleeding #PalestineUnderAttack #IsraelTerrorist #IsraeliTerrorism #Gaza pic.twitter.com/pPdLscFCZO