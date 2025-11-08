Lavrov, dat afară? Ce spune Kremlinul despre absența neașteptată a ministrului de Externe de la o ședință crucială

Speculațiile privind o posibilă remaniere la vârful diplomației ruse au luat amploare în ultimele zile, după ce Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a lipsit de la o ședință importantă a Consiliului de Securitate, prezidată de Vladimir Putin. Reuniunea, care a avut loc miercuri, a fost una deosebit de sensibilă — liderul de la Kremlin a discutat inclusiv despre posibilitatea reluării testelor nucleare la scară largă.

Absența lui Lavrov a atras imediat atenția presei ruse. Cotidianul Kommersant, citând „surse informate”, a notat că diplomatul „a lipsit de comun acord” de la întâlnire, dar detalii suplimentare nu au fost oferite. Mai mult, Lavrov a fost singurul membru permanent al Consiliului de Securitate care nu a participat, fapt ce a stârnit numeroase întrebări, scrie CNN.

Tensiunea a crescut și mai mult după ce s-a aflat că ministrul de Externe nu va conduce delegația Rusiei la summit-ul G20 din Johannesburg, programat la sfârșitul lunii noiembrie. Pe 4 noiembrie, Vladimir Putin a semnat un decret prin care a numit un alt oficial, Maxim Oreșkin — adjunctul șefului Administrației Prezidențiale — să conducă delegația.

Explicațiile Kremlinului

În fața valului de speculații, Kremlinul a venit cu o reacție.

„Nu există niciun adevăr în aceste informații. Lavrov continuă să își exercite funcția de ministru de Externe, desigur”, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, vineri, într-o discuție cu jurnaliștii.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a confirmat la rândul ei că Lavrov își păstrează funcția.

„A lipsit de la ședința de miercuri, dar se mai întâmplă”, a spus aceasta.

Totul vine pe fondul unor tensiuni diplomatice între Moscova și Washington. Cu doar câteva săptămâni înainte, Lavrov fusese implicat în pregătirea unui summit la Budapesta între Vladimir Putin și Donald Trump. Întâlnirea a fost însă anulată după o convorbire telefonică între Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio. Potrivit oficialilor americani, Rusia nu și-a schimbat poziția dură în privința Ucrainei, iar Administrația Trump a reacționat cu un nou val de sancțiuni.

Serghei Lavrov, unul dintre cei mai longevivi oameni din echipa lui Putin

Serghei Lavrov, în vârstă de 75 de ani, este unul dintre cei mai longevivi și influenți oameni din echipa lui Putin. A fost ambasador al Rusiei la ONU, iar din 2004 este ministru de Externe.

Cunoscut pentru stilul său direct și provocator, Lavrov a fost deseori comparat cu Putin pentru tonul dur al discursului său. La o recentă reuniune internațională în Alaska, a atras atenția purtând un pulover cu sigla CCCP, simbol al fostei Uniuni Sovietice.

Regula nescrisă a regimului Putin

Deși unii observatori se întreabă dacă lipsa lui Lavrov semnalează o schimbare majoră în cercul de putere de la Kremlin, realitatea pare mai degrabă să confirme regula nescrisă a regimului Putin: chiar și în fața eșecurilor, liderul rus preferă rearanjările interne în locul epurărilor spectaculoase. Un exemplu este Serghei Șoigu, care, în ciuda criticilor privind rezultatele militare, nu a fost demis, ci mutat într-o altă funcție, cea de secretar al Consiliului de Securitate.

Pentru moment, Serghei Lavrov rămâne în funcție — dar absența sa neașteptată a arătat încă o dată cât de fragile pot fi echilibrele din jurul lui Vladimir Putin.