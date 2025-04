„Acele abuzuri au distrus România”. Lavinia Șandru, promisiune dacă ajunge la Cotroceni: Avem dreptul la adevăr/ VIDEO

Lavinia Șandru, candidata Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) la alegerile prezidențiale din 2025, a fost invitată la DC News și DC News TV, în cadrul emisiunii DC Votez, unde a abordat frontal unele dintre cele mai sensibile teme care apasă societatea românească de peste trei decenii.

În acest peisaj deja încărcat de suspiciuni și neîncredere, societatea românească a fost zdruncinată recent de unul dintre cele mai controversate episoade postdecembriste: anularea alegerilor prezidențiale din 2024. În acest context tensionat, Lavinia Șandru propune o platformă prezidențială axată pe transparență, responsabilitate și reparație istorică.

Conform Constituției României, Preşedintele României poate să se adreseze Parlamentului cu privire la principalele probleme politice ale naţiunii, iar prin atribuțiile sale executive și de reprezentare, acesta poate solicita informări, poate convoca Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și poate iniția comisii de analiză pe teme de interes național. Lavinia Șandru și-a exprimat clar intenția de a folosi toate aceste pârghii constituționale pentru a cere comisii de analiză, desecretizări, explicații publice și anchete detaliate asupra marilor abuzuri și mistere care au marcat tranziția României. Din poziția de viitor președinte, promite să devină garantul unui stat transparent și loial cetățenilor, nu intereselor de culise.

Epocile Băsescu și Iohannis trebuie expuse prin comisii de analiză și anchetă

Lavinia Șandru: “În România ultimilor 35 de ani există foarte multe probleme și abuzuri care au rămas ascunse de ochii populației cu ajutorul, din păcate, a unei complicități a statului. Trebuie să terminăm cu toate aceste abuzuri. Una dintre cele mai negre perioade din istoria României de după 1989 a fost era mandatelor lui Traian Băsescu. Vorbim de, cum zicea domnul Bogdan Chirieac, războiul româno-român. Acele abuzuri au distrus România, au distrus mediul de afaceri românesc, cât și justiția prin bilețele, protocoale și stat paralel.”

Val Vâlcu: “Nu, nu, hai așa, pentru demnitatea justiției, să spunem că primeau plicuri galbene. Adică, totuși, nici chiar așa.”

Lavinia Șandru: “Deci nu bilețele roz, ci plicuri galbene. Am înțeles. Judecătorul Mustață, atunci când s-a opus și a zis ‘nu pot să-i dau o condamnare profesorului Dan Voiculescu, asta pentru că nu am pe ce, nu există’. Ce s-a întâmplat cu el? A fost luat de pe stradă, condamnat pe repede înainte, închis și omorât în închisoare.”

Val Vâlcu: “Ce văd eu este că oamenii care l-au adus la putere pe Băsescu, l-au susținut în primul mandat, unii și în al doilea mandat, după aia s-au lepădat de el, ca mai apoi, numai bine, să-l susțină pe Iohannis până în al doilea mandat și, după, să se lepede și de el.”

Lavinia Șandru: “Noi, cei care am arătat adevărul de la bun început, am fost stigmatizați timp de două decenii. Eu, de exemplu, după ce l-am susținut pe Traian Băsescu, e adevărat, să ajungă președinte în primul mandat, am văzut că tot ceea ce am vorbit noi în perioada de opoziție și în campania electorală nu mai era valabil. Atunci am spus ‘nu vă supărați, dar noi am promis niște lucruri’. Mi s-a răspuns atunci ‘tu nu știi că tu nu ai fost la putere’. Cum adică? Păi, dar stați puțin. Eu nu am intrat în politică să mint. Eu am intrat în politică să fac ceva pentru România. După care, în momentul în care a fost dezbaterea finală cu domnul Klaus Iohannis, înainte de primul său mandat, m-am gândit să-l întreb ceva foarte serios. Atunci eram una din jurnalistele care a avut dreptul să pună o întrebare. El, în aceeași emisiune, a spus că nu a fost în viața lui nici la Chișinău, nici la Cernăuți. L-am întrebat cum își dorește să ajungă președintele României dacă el nu a fost niciodată la Chișinău și Cernăuți. Nu știți că și acolo locuiesc români? Nu știți că trebuie și ei sprijiniți? Le e greu. Iată că peste unii a venit un război, iar viața în Republica Moldova nu e ușoară deloc. Știm cu toții cum au fost și cei 10 ani de mandate Iohannis. Atât în era Băsescu, cât și în cea Iohannis, avem multe abuzuri ascunse și probleme nedescoperite. Ele trebuie aduse la lumină.”

"Am să lupt și pentru aflarea adevărului alegerilor de anul trecut"

Lavinia Șandru: “România, după primii cinci ani de mandat Lavinia Șandru, va avea o economie puternică, România va fi o țară prosperă și România va fi o țară democratică. Am să lupt și pentru aflarea adevărului alegerilor de anul trecut. (...) Românii nu mai au timp să aștepte, să fie păcăliți, să fie umiliți. De 35 de ani suntem mințiți, suntem vânduți și manipulați prin jocuri de culise și aranjamente subterane. Avem dreptul la adevăr. Adevărul despre anularea alegerilor, de ce s-au validat după primul tur și s-au invalidat pe 6 decembrie, chiar în ziua votului, despre mandatul lui Iohannis, cheltuieli, activitate reală, adevărul despre abuzurile lui Băsescu – protocoale secrete, misterul dosarului de securist care a apărut după ce n-a mai fost președinte și așa mai departe! Nu putem reface încrederea în instituții și democrație fără adevăr! Voi înființa la Cotroceni comisii de analiză pe fiecare dintre aceste teme majore. Este o parte din ceea ce vreau să fac ca președinte. Avem o mare criză de încredere a cetățeanului în fața statului. Eu vreau să readuc această încredere a românului în statul său. Președintele, când vede o situație de genul acesta, un abuz, poate să facă sesizări, comisii, să meargă la guvern, la parlament și să ceară explicații publice.”

