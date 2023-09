Kourtney Kardashian și-a operat copilul nenăscut. Ce este operația fetală

Kardashian și Barker, toboșarul trupei Blink-182, au devenit părinții primului lor copil împreună după o luptă grea cu infertilitatea. Kourtney, care are 44 de ani, mai are deja trei copii dintr-o relație anterioară cu fostul ei partener, Scott Disick. Pe de altă parte, muzicianul are și el doi copii dintr-o relație anterioară și este, de asemenea, tatăl unui copil vitreg.

De curând, cei doi au trecut prin momente tensionate.

„După ce am avut trei sarcini ușoare în trecut, nu mă așteptam să fiu băgată de urgență în operație înainte de naștere”, a scris Kourtney Kardashian pe pagina ei de Instagram zilele trecute. „Dacă n-ai trecut prin așa ceva, nu poți înțelege sentimentul de teamă care te cuprinde. Acum le înțeleg și le compătimesc mai mult pe mamele care trebuie să lupte pentru copiii lor în timpul sarcinii. Le voi fi etern recunoscătoare medicilor pentru că i-au salvat viața copilului nostru”, a conchis viitoarea mămică.

Ce este operația fetală

Operația fetală (fetoscopică) este relativ nouă și, prin intermediul ei, se intervine direct cu un tratament asupra fătului în timp ce acesta este încă în pântecul mamei. O astfel de intervenție chirurgicală se realizează atunci când se dorește corectarea anumitor probleme medicale pentru care ar fi prea târziu dacă ar fi tratate după naștere. Procedura este minim invazivă, nu presupune scoaterea fătului din uter și este făcută atunci când se poate trata un defect congenital fără incizii majore și cu ajutorul unui telescop cu fibre optice.

Numai 20 de spitale din SUA pot face astfel de intervenții și acestea realizează două feluri de operații. Operația deschisă presupune ca fătul să fie parțial scos din burta mamei, pentru ca medicii să poată avea acces la zona problematică. După intervenție, fătul e băgat la loc în pântec și uterul este cusut. Această metodă e practicată când fătul suferă din cauza unui defect congenital care blochează căile prin care respiră. Și operația fetoscopică, pe care a suferit-o și artista, direct în interiorul pântecului.

