Klaus Iohannis, mesaj după împușcarea fostului premier japonez Shinzo Abe: Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de el, familia sa și poporul Japoniei!

„Condamn ferm împușcarea fostului premier japonez Shinzo Abe. În aceste momente foarte dificile, gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de el, familia sa și poporul Japoniei!”, a scris președintele Klaus Iohannis, vineri, pe Twitter.

Strongly condemn the shooting of former Japanese Prime Minister @AbeShinzo. In these very difficult moments, our thoughts and prayers are with him, his family and the people of Japan!