Kim Kardashian, mărturii în lacrimi, despre ce a pățit: Am crezut că o să mor - Video

Kim Kardashian a declarat marţi, la un tribunal din Paris, că a crezut că va fi violată şi ucisă în timpul jafului din 2016, când a fost ameninţată cu arma în camera ei de hotel de o bandă care i-a furat bijuterii în valoare de milioane de euro, transmite Reuters.



Kim Kardashian, purtând o ţinută neagră, elegantă, şi bijuterii strălucitoare, a sosit la tribunal cu o maşină neagră, însoţită de mama sa. Camerele de filmat nu au fost permise în sala de judecată, iar mărturia ei nu a fost transmisă în direct.



"Am crezut că o să mor"





"Am crezut că o să mor", a declarat ea în faţa instanţei, plângând în timp ce a depus mărturie. "M-am gândit la sora mea, m-am gândit că o să intre şi o să mă vadă împuşcată mortal şi că va rămâne veşnic cu această amintire", a mai spus vedeta.



Potrivit anchetatorilor, suspecţii sunt acuzaţi că au legat-o pe Kardashian cu bandă adezivă şi coliere din plastic înainte de a fugi cu mai multe bijuterii, inclusiv un inel de logodnă în valoare de 4 milioane de dolari, dăruit vedetei de soţul ei din acea perioadă, rapperul Kanye West (în prezent cunoscut sub numele Ye).



"Am venit la Paris pentru Săptămâna modei, Parisul a fost întotdeauna un loc pe care l-am iubit atât de mult", a declarat Kardashian în faţa instanţei.



"Plecam în dimineaţa următoare, aşa că îmi făceam bagajele, era în jur de trei dimineaţa. Am auzit paşi urcând pe scări când eram în pat", a spus ea, amintindu-şi noaptea jafului.



"În dormitorul meu intră câţiva poliţişti, sau aşa am crezut eu, că erau poliţişti, pentru că aveau uniforme de poliţie. Apoi l-am auzit pe unul dintre domni spunând răstit: 'Inelul! Inelul!", în engleză, cu accent, arătând cu degetul. Eram cuprinsă de isterie şi m-am uitat la portar şi l-am întrebat ce se va întâmpla cu noi, că trebuie să ajung acasă la copiii mei", a spus Kardashian.



Vedeta a declarat că, la un moment dat, s-a temut că va fi violată deoarece hoţii au aruncat-o pe pat, iar unul dintre ei a apucat-o de picior. "Dar m-a legat şi mi-a apropiat picioarele", a spus ea.

Video

Procès des "papys braqueurs": Kim Kardashian pleure à la barre lors de son témoignage pic.twitter.com/UevPmK0KCo — Le Déj Info (@LeDejInfo) May 13, 2025





Înaintea mărturiei lui Kardashian, stilista sa, Simone Harouche, care dormea în acelaşi apartament din complexul hotelier de lux la momentul atacului, a povestit în faţa instanţei "teroarea" pe care au simţit-o amândouă în timpul jafului.

A auzit-o pe Kardashian ţipând





În sala de judecată de la Palatul de Justiţie, stilista a declarat că a auzit-o pe Kardashian ţipând: "Am copii şi trebuie să trăiesc. Luaţi totul, trebuie să trăiesc".



Harouche se afla la parterul apartamentului duplex la momentul atacului, în timp ce Kardashian era la etaj. Harouche s-a grăbit să se închidă în baie şi i-a trimis un mesaj surorii lui Kardashian, Kourtney, şi gărzii lor de corp, cerând ajutor.



După plecarea hoţilor, Kardashian, care a coborât la ea, la parter, "îşi ieşise din minţi; n-am mai văzut-o niciodată aşa", a spus Harouche. "Pur şi simplu ţipa şi spunea încontinuu că trebuie să plecăm, că avem nevoie de ajutor, (întrebând) ce o să ne facem dacă se întorc".



Harouche a plâns la rândul său în timpul depoziţiei şi a declarat că şi-a schimbat locul de muncă şi a urmat terapie din cauza jafului care, după spusele sale, i-a provocat stres post-traumatic şi a făcut-o să se teamă să se afle în preajma celebrităţilor.

Nouă bărbaţi şi o femeie sunt judecaţi în acest caz





În total, nouă bărbaţi şi o femeie sunt judecaţi în acest caz. Cinci dintre ei - toţi bărbaţi - sunt acuzaţi de jaf armat şi răpire şi riscă o condamnare la închisoare pe viaţă. Ceilalţi sunt acuzaţi de complicitate la jaf sau de deţinere neautorizată a unei arme.



În fuga lor, pe jos sau cu ajutorul unor biciclete, hoţii au pierdut o parte dintre bijuterii, inclusiv o cruce cu şase diamante, pe care un trecător a găsit-o pe stradă şi a predat-o la poliţie. Însă, majoritatea bijuteriilor, inclusiv inelul de logodnă de 4 milioane de dolari, nu au fost găsite, notează Agerpres.

