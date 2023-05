Kelemen Hunor: Nu vor fi luate ministere de la UDMR pentru că nu suntem parte în acest protocol PSD - PNL

'Am avut discuţii în aceste zile cu toată lumea. Sigur, au fost întâlniri aşa cum se întâmplă în fiecare săptămână. Eu am spus mai demult şi nu pot decât să repet: există un acord semnat între PSD şi PNL privind rotativa, schimbarea prim-ministrului şi câteva schimbări în interiorul acordului şi de fiecare dată am spus că trebuie respectat acel acord. Este cel mai simplu ceea ce trebuie să facem - cuvântul dat, cuvântul respectat.', a spus Hunor.

'Şi ceea ce scrie în acord, dacă se respectă, atunci în câteva zile se închide această într-adevăr ne-experimentată rotativă. Dacă se deschide acordul, e greu să închizi, deşi eu am înţeles atât de la colegii de la PSD, astăzi, cât şi de la colegii din PNL, că se va respecta acordul. Aţi văzut, de 4-5-6 săptămâni, chiar pe surse apăreau fel de fel de zvonuri. Astăzi s-au închis aceste zvonuri. Se respectă protocolul semnat între PSD şi PNL, aşa am înţeles din declaraţiile şi din discuţiile pe care le-am purtat în aceste zile', a afirmat Kelemen Hunor la Parlament.

Întrebat dacă au existat discuţii conform cărora UDMR ar putea rămâne fără un minister, Kelemen Hunor a arătat că au fost multe discuţii, dar că nu poate da detalii, fiindcă o bună parte dintre aceste discuţii erau între cei trei lideri ai coaliţiei de guvernare.

'UDMR nu este parte în acest protocol. Eu vă spun care este situaţia la această oră: se va respecta acordul şi atunci nu mai comentăm celelalte aspecte lansate pe surse. (...) Aici, eu pentru ziua de azi vorbesc şi sper că aşa rămâne, dar dacă reluaţi toate declaraţiile mele, veţi vedea că eu din februarie spun acelaşi lucru: acordul este semnat şi trebuie respectat, e cel mai uşor lucru de făcut', a transmis preşedintele UDMR.

El a subliniat că nu leagă discuţiile din prezent de situaţia referitoare la nominalizările pentru ANRE, când UDMR a rămas fără candidat.

'Noi nu mai legăm chestia cu ANRE-ul, a fost atunci un moment, am spus care a fost poziţia noastră şi cum am putut reacţiona la ceea ce s-a întâmplat. Acum vorbim despre un alt lucru, vorbim de o înţelegere care, după declaraţiile domnului Ciolacu, după declaraţiile domnului Ciucă, trag concluzia, şi după discuţiile mele cu colegii mei, că se va respecta acordul. Punct. Nu intru în speculaţii. (...) Au fost discuţii între trei oameni şi rămân între trei oameni. (...) Dacă se deschide acordul, lucrurile se vor complica, nu era o ameninţare', a subliniat vicepremierul.

'Nu vor fi luate, pentru că în acord nu există UDMR'

Întrebat dacă va ieşi UDMR de la guvernare în cazul în care vor fi luate ministere conduse de miniştri ai Uniunii, Kelemen Hunor a spus: 'Nu vor fi luate, pentru că în acord nu există UDMR'.

El a adăugat că nu crede că vor mai avea loc discuţii între cei trei lideri referitoare la posibile schimbări de protocol.

'Nu cred sau cel puţin nu este prevăzută o astfel de discuţie. Întâlniri vor fi încă, pentru că trebuie pregătită rocada, cu toate discuţiile formale, informale, după aceea decizi în fiecare formaţiune politică. Vor fi o grămadă de discuţii în această perioadă şi sunt convins că şi după 1 iunie. Dar acest subiect am înţeles că este închis. Din punctul meu de vedere, este închis din 2021 toamna', a spus preşedintele UDMR. Kelemen Hunor a menţionat că nu are nimic de reproşat miniştrilor UDMR, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News