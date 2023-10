Katia Florea, fiica actorului Marius Florea Vizante, i-a impresionat pe antrenorii de la Vocea României. Smiley: E foarte greu de cântat acolo sus / video

Pentru Katia Florea, fiica actorului Marius Florea Vizante, s-au întors Tudor Chirilă și Smiley.

„Ai cântat foarte bine piesa asta. Eu sunt fan Nothing But Thieves. Îmi pare rău că i-am ratat la Electric Castle anul ăsta, dar nu am putut să ajung. Am văzut că ai modificat un pic piesa. Nu este o piesă ușoară, e foarte greu de cântat acolo sus. Cred că aș putea să fac foarte multe lucruri cu vocea ta, Dă-mi, te rog, această șansă!”, a spus Tudor Chirilă.

„Eu încă tremur foarte tare”, a precizat Katia Florea.

„Mi-a plăcut foarte mult că ai luat-o încet. Nu te-ai grăbit să ne arăți ce voce tare ai tu, ce puternică ești. Ai dozat piesa foarte bine. E foarte greu să ai stăpânirea asta de sine când tu trebuie să arăți în 2 minute că ești foarte bună, că vrei să fii la Vocea României și vrei să întorci măcar un scaun. Ai întors 2 scaune. Alege-mă pe mine!”, a spus Smiley.

La final, Katia Florea a ales să meargă mai departe cu Tudor Chirilă.

„Susținătorii ei sunt părinții ei și tatăl ei este coleg cu mine”, a precizat Tudor Chirilă.

„Îmi pare rău că nu a ales să vină în echipa mea, dar după ce am văzut că tatăl ei, domnul Vizante, este coleg cu Chirilă am zis că se merge pe nepotisme, prietenii, jocuri de culise. Sunt convins că l-a ales pentru că are o afinitate pentru actori, nu știu de ce”, a mai declarat Smiley.

