Jennifer Lopez și Ben Affleck și-au unit destinele în Vegas. JLo nu va mai fi un acronim valabil, artista își schimbă numele

Starurile de la Hollywood Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au căsătorit la Las Vegas, a confirmat Lopez.

"Am reușit! Dragostea este frumoasă. Dragostea este bună. Și se dovedește că dragostea are răbdare. Douăzeci de ani de răbdare", a scris ea pe site-ul ei.

Nunta au loc la 17 ani după ce au anulat prima logodnă. Vestea că Bennifer sunt împreună anul trecut i-a bucurat pe fani, în timp ce porumbeii și-au afișat public dragostea reaprinsă pe rețelele de socializare. Biroul grefierului Clark County din Nevada, arată pe sistemul său de înregistrare că Jennifer Lopez își va schimba numele în Jennifer Affleck.

Scriind pe site-ul ei OntheJLo, vedeta a relatat că a zburat sâmbătă la Las Vegas alături de Affleck și a stat la coadă pentru un permis de căsătorie alături de alte patru cupluri.

”Au avut dreptate când au spus: ”Tot ce ai nevoie este dragoste””, a scris ea. ”Suntem atât de recunoscători că avem asta din abundență, o nouă familie minunată de cinci copii minunați și o viață pe care nu am avut niciodată mai multe motive să o așteptăm cu nerăbdare.”

Cei doi s-au cunoscut pe platoul de filmare al filmului Gigli în 2002 și s-au logodit în 2003, dar s-au despărțit în anul următor, dând vina pe ”atenția excesivă a presei”. Cu toate acestea, de când formează din nou un cuplu au postat în mod regulat fotografii și videoclipuri online cu vacanțe romantice și momente cu familiile lor - determinând fanii să porecleze cuplul Bennifer.

În perioada petrecută separat, Lopez a fost logodită de mai multe ori și, de asemenea, căsătorită cu cântărețul Marc Anthony din 2004 până în 2014. Artiștii au doi copii împreună. Aceasta va fi a patra ei căsătorie. Între timp, Affleck a fost căsătorit cu actorul Jennifer Garner din 2005 până în 2018 și au trei copii împreună.

Poveste de dragostea demnă de un film romantic, la Hollywood. Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au logodit pentru a doua oară, după o despărțire care a durat 18 ani. Vestea a fost dată chiar de frumoasa cântăreață într-un videoclip. Ea privește cu lacrimi în ochi un inel impresionant cu diamante verzi şi spune: „Eşti perfect!”, potrivit revistei People.

„Mi-am dat seama că sunt multe momente în viața mea în care s-au întâmplat lucruri uimitoare când eram îmbrăcată în verde”, a declarat emoționată Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez (52 de ani) și Ben Affleck (49 de ani) sunt logodiți, iar inelul superb pe care l-a ales pentru ea pare să aibă o semnificație deosebită! Superstarul muzicii a împărtășit vineri știrile despre logodna ei.

„Întotdeauna am spus că, culoarea verde este culoarea mea norocoasă”, a declarat Lopez.

