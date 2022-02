Jennifer Lawrence a NĂSCUT. Actrița a devenit mamă pentru prima dată, la 31 de ani

Jennifer Lawrence a adus pe lume primul ei copil. Potrivit presei internaționale, actrița a născut într-un spital din Los Angeles, dar nu se știe încă sexul copilului sau data exactă a nașterii. Jennifer Lawrence și Cooke Maroney au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi s-au căsătorit în octombrie 2019.

Actrița a recunoscut că este disperată să protejeze cât mai mult timp intimitatea copilului ei și vrea să fie în siguranță, motiv pentru care nu vrea să îl expună în mediul public.

"Dar fiecare instinct din corpul meu vrea să le protejez intimitatea pentru tot restul vieții lor, atât cât pot. Nu vreau ca cineva să se bage în viațaa lui.Și simt că asta începe doar prin a nu-i include în această parte a muncii mele.", a declarat Jennifer Lauwrence, potrivit torontosun.com

Jennifer Lawrence și Cooke Maroney, de nedespărțit

Jennifer s-a căsătorit cu Cooke Maroney în 2019 și recunoaște că îi place să facă lucruri simple alături de soțul ei. Nunta celor doi a avut loc într-o locație exclusivistă din Belcourt of Newport. La eveniment au participat aproximativ 150 de invitați, printre care s-au aflat și Adele, Amy Schumer, Kris Jenner și Emma Stone.

"Nu știu ce să spun: "Îmi place foarte mult să merg la băcănie cu el. Nu știu de ce, dar mă umple de multă bucurie. Cred că poate pentru că este aproape o metaforă pentru căsnicie", a declarat Jennifer Lawrence.

Actrița din 'American Hustle' a revenit pe marile ecrane pentru prima dată după doi ani, în 2021, cu filmul de comedie neagră 'Don't Look Up' și consideră că pauza a fost necesară deoarece publicul se "săturase" de ea - ceea ce s-a reflectat în faptul că filmele sale au dezamăgit atât din punct de vedere critic, cât și comercial.

Ea a declarat: "Nu am mai văzut-o până acum: "Nu pompam calitatea pe care ar fi trebuit să o am. Cred că toată lumea se săturase de mine. Eu mă săturasem de mine. Ajunsesem într-un punct în care nu mai puteam face nimic bine. Dacă pășeam pe un covor roșu, se spunea: "De ce nu a fugit?"... Cred că în cea mai mare parte a vieții mele am făcut pe placul oamenilor."







