Iohannis nu își dă demisia. Chirieac: "Nu face decât să sporească tensiunea în societate. Mai bine ar da comunicate de presă"

"Nu este o reacție potrivită - a crescut și mai mult tensiunea în societate, iar faptul că presa prezintă discursul hurducat al domnului Klaus Iohannis nu face bine nimănui", afirmă Bogdan Chirieac.

"Cred că domnul Iohannis, în această perioadă, dacă nu are minima bună cuviință să plece de la Cotroceni, ar trebui să comunice prin comunicate de presă scrise. Nu le citește nimeni, presa scoate știrea din comunicat și e mai ușor de administrat Klaus Iohannis în felul ăsta.

Deci nu e în regulă absolut deloc ce a spus domnia sa, referitor la respectarea Constituției. Sunt nu știu câți constituționaliști care îi spun că nu are dreptate. Nu știu ce câștigă dânsul rămânând câteva luni în mod nelegal la Cotroceni. Și dacă ar fi legal, ar trebui să-și dea seama de situație și să meargă în treaba domniei sale", spune analistul politic.

Referitor la răspunsul lui Klaus Iohannis, că "aude voci în public că trebuie să vină cineva să explice ce s-a întâmplat" în cazul anulării alegerilor, însă răspunsurile se regăsesc în motivarea CCR, Bogdan Chirieac precizează că "probabil dânsul a fost plecat din țară. Să nu iei în seamă presiunea extraordinară din societatea românească, ascensiunea ramurii naționalist-securiste, tot ce se întâmplă aici... Lumea vrea să știe pe o bună dreptate de ce s-au anulat alegerile din România, pentru numele lui Dumnezeu".

"Că a fost interferența rușilor, n-am nicio îndoială aici, fiindcă lucrul ăsta a fost consfințit de Statele Unite ale Americii la cele mai înalte niveluri. Departament de Stat, congressman, fostul ministru de Externe al Statelor Unite - atunci era în funcție Tony Blinken.

Ne-au spus că ne-au atacat rușii state ale Uniunii Europene, care au confirmat asta: Germania, Marea Britanie. Instituțiile statului sunt pe câmpii.

Deci, pe bună dreptate, lumea vrea să știe de ce s-a întâmplat lucrul acesta. Nimic din ceea ce este important nu este important și pentru domnul președinte Klaus Iohannis", a mai declarat Bogdan Chirieac la Antena 3 CNN.

Preşedintele Klaus Iohannis a apreciat luni că în motivaţia Curţii Constituţionale scrie "foarte clar" ce s-a întâmplat la alegerile prezidenţiale şi care a fost motivul anulării scrutinului.

El a menţionat - într-o conferinţă de presă susţinută la Bruxelles - că este rolul Parlamentului să preia propunerile Comisiei de la Veneţia, să vadă unde sunt oportune anumite modificări legislative.

"Este foarte importat să vedem cum s-a ajuns aici. Şi s-a ajuns aici pentru că, în Constituţia României, Curtea Constituţională este cea care validează sau invalidează alegerile prezidenţiale. Pe de altă parte, aud, aşa, voci în publicul nostru cum că trebuie să vină cineva să explice ce s-a întâmplat. Or, ce s-a întâmplat scrie foarte clar în motivaţia care a fost publicată de Curtea Constituţională, după decizie. Acolo putem să citim de ce a luat Curtea această decizie. Comisia de la Veneţia a analizat toate aceste chestiuni şi, după părerea mea, a venit cu un document care face, în esenţă, câteva propuneri cum ar trebui poate să fie altfel tratate chestiunile, dacă cumva - personal, sper să nu se repete situaţia -, vreodată, se ajunge în ceva similar. Cred că acum e rolul Parlamentului să preia acest document de la Comisia de la Veneţia, să vadă unde sunt oportune anumite modificări legislative", a spus preşedintele.

Șeful statului a apreciat că "foarte multă lume se simte nu nedreptăţită, poate enervată de faptul că aceste alegeri nu au dat un rezultat".

"Cu toţii ne-am aşteptat să avem alegeri care aduc un rezultat, să avem un nou preşedinte, eu să îi predau mandatul şi lucrurile să meargă mai departe. Din păcate, nu a fost aşa, de aceea cred că este cu atât mai important să ne pregătim foarte bine, instituţiile abilitate să se pregătească foarte serios pentru alegerile care vor avea loc în mai", a completat Iohannis.

Despre aceia care îi cer demisia, Klaus Iohannis a afirmat că vehiculează o temă populistă şi electoralistă, menţionând că "în puţine luni" va pleca de la Cotroceni, şi a subliniat că acum este importantă pregătirea pentru alegeri.

"Cred că este o temă vehiculată din motive populiste şi electoraliste, pentru că, nu-i aşa, funcţionăm după Constituţie. Atunci când am fost ales, peste şase milioane de români mi-au dat votul, pentru ca să fac lucrurile ca la carte, iar cartea este Constituţia. Şi în Constituţie scrie foarte clar şi îmi spune că trebuie să stau până predau mandatul preşedintelui nou ales. Cred că am lămurit cu asta toată discuţia. Oricum, nu cred că despre asta trebuie să vorbim. Eu, oricum, peste puţine luni plec şi ce am făcut este de domeniul trecutului. Mi le asum şi pe cele bune, şi pe cele rele. Dar acum trebuie să ne pregătim pentru noi alegeri", a spus preşedintele.

