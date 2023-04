Iohannis îi liniștește pe români, înainte de Paști: Nu vor exista tăieri de salarii! Este ultimul lucru pe care mi-l doresc

"Este o discuţie, în spaţiul public care, după părerea me, a luat-o într-o direcţie complet greşită. Situaţia economică în România este bună. Avem creştere economică, avem dezvoltare, cu toate că suntem în mijlocul mai multor crize generate în special de războiul declanşat de Rusia împotriva Ucrainei. În acelaşi timp, România dispune de oportunităţi imense de a obţine bani europeni.

Când s-au negociat fondurile europene şi cele pentru PNRR, am fost cu o echipă la Bruxelles, unde am negociat 4 zile şi 4 nopţi şi am obţinut, atunci, 80 de miliarde de euro pentru proiectele din România. Este o oportunitate imensă şi treaba Guvernului este să creeze cadrul pentru ca aceşti bani să fie atraşi în folosul firmelor româneşti, în folosul românilor, în ansamblu, pentru a dezvolta economia românească. Asta trebuie să facă Guvernul", a spus Klaus Iohannis.

"Nu vor exista tăieri de salarii"

"Se pare că, atunci când s-a construit bugetul pentru anul în curs, a existat o supraevaluare a capacităților de colectare - adică Guvernul a crezut că cei de la Fisc vor aduna mai mulţi bani, ca să o zic aşa, simplu, pe româneşte. Lucru care nu s-a întâmplat chiar aşa. Nu există nicio gaură şi nu există nicio perspectivă tristă. Trebuie corectate lucrurile şi pe colectare - Fiscul să se miște un pic mai bine - dar trebuie corectat şi pe partea de cheltuieli.

Asta înseamnă că, la anumite capitole, banii trebuie folosiți mai judicios. Nu este nevoie de tăieri. Atâta vreme cât voi avea un cuvânt de spus - şi cred că voi mai avea - nu vor exista tăieri de salarii. Ideea mea şi a coaliției nu este să băgăm România în vreun scenariu de austeritate. S-a dovedit, când am avut criza bancară, că austeritatea nu este o soluţie. Sper să reţină bine toţi politicienii şi cvasipoliticienii. În consecinţă, nu vor exista tăieri de salarii.

Eu nu îmi doresc ca, prin dezvoltarea României şi prin atragerea fondurilor europene, românii să o ducă mai rău. Este o absurditate! Eu vreau ca românii să o ducă mai bine şi oricine spune altceva în spaţiul public este în eroare. Nu vor exista tăieri de salarii! Nu există un astfel de concept nici la nivelul meu, nici la nivel de coaliţie. Ultimul lucru pe care mi-l doresc, acum, în prag de sărbătoare, este să îşi facă românii grijă că li se taie salariile sau vor fi daţi afară. Nu vor fi daţi afară şi nu se taie salariile. Oricine afirmă altceva greşeşte", a spus Klaus Iohannis.

