Ioana Constantin: Ucraina, ca orice alt stat suveran, are dreptul să își aleagă propria cale, inclusiv apartența la NATO

'Apartenența la NATO dă României cea mai înaltă garanție de securitate și libertate. Vedem acum atacul odios al Federației Ruse asupra unei națiuni suverane, delirul unui dictator care modifică și harta lumii, dar și destinul unor oameni nevinovați.

Ucraina, ca orice alt stat suveran, are dreptul să își aleagă propria cale, inclusiv apartența la NATO.

SUA și Uniunea Europeană trebuie să impună sancțiuni dure, solidaritatea cu Ucraina și cu toate statele unde Federația Rusă exercită presiune trebuie să fie puternică.

Delirul din discursul lui Putin arată că agresiunea Federației Ruse nu se va opri și că nici ieri, nici azi, nici mâine între Rusia și valori precum libertatea, democrația, adevărul nu există nicio legătură.



Și România trebuie să lupte activ pentru a descuraja propaganda rusă dusă în România, în ultimul an inclusiv de actori politici, demnitari ai statului român.', transmite Ioana Constantin.

Ioana Constantin a transmis un mesaj în care i-a criticat pe cei din AUR.

"Ce dezordine aduce această matrioska AUR în România. Călin Georgescu, fan al lui Putin, declară că România incită prin scutul de la Deveselu, iar Simion are niște derapaje odioase în Parlament. Să nu mai vorbim de alte creații ale AUR - cum e senatoarea Șoșoacă. Cum am ajuns să avem în România astfel de personaje este întrebarea. Dar mai ales cât de folositoare sunt Rusiei azi? Cine atacă azi NATO și apartența României la NATO atacă cea mai înaltă formă de securitate pe care o are România", a scris Ioana Constantin pe Facebook.

Ce a spus Călin Georgescu

"Acum două săptămâni, președintele american a convocat, cum e și firesc, liderii țărilor membre NATO din Europa, pentru a discuta subiectul Ucraina. Au participat toți, mai puțin o singură țară: România. Asta spune foarte multe, din punct de vedere diplomatic, de relație cu un partener strategic, dar și cât ești luat în seamă. Ori, noi, fiindcă nu am fost luați în seamă, una peste alta acest ultim aspect dovedește din plin ceea ce am mai spus referitor despre scutul de la Deveselu. În momenul în care ai o acțiune prin care inciți (n. r.: despre scutul de la Deveselu), căci despre asta este vorba... Nu se pune problema așa (n. r.: să fie scoasă România din NATO), ci cum să negociezi.

Pentru asta, când ești înăuntru, negociezi în interesul țării tale. Nici în NATO, nici în UE, nu a fost negociat nimci pentru țara noastră.Pe mine mă va interesa mereu pacea. În momentul în care intri pe aceste meleaguri al incitării, inclusiv al vecinilor, nu este bine. La baza Kovălniceanu a fost furată motorina. Eu pun o întrebare: cine pe cine apără? La fel îmi pun întrebarea în toate pozițiile pe care le avem, inclusiv în economie. Noi trebuie să ne structurăm în interior, să nu mai apelăm la exterior. Vreau să subliniez: firul roșu e interesul național”, a spus Georgescu, la Realitatea Plus.

