Știu invitații lui Denise Rifai ce vor fi întrebați? Vedeta tv: ”Publicul nu iartă minciuna/Autenticitatea...”

În interviul oferit, Denise Rifai a vorbit cu jurnalistul Val Vâlcu despre modul în care un prezentator se adaptează în propria sa emisiune, Rifai având la fiecare ediție un invitat diferit, și importanța autenticității în domeniul în care activează. După cum a spus chiar moderatoarea emisiunii ”40 de întrebări”, ”sunt foarte mulți care aleg să mintă”.

”Eu nu le dau întrebările (inivtaților - n.r.) și vin, și odată cu mine, prin ochii mei le readuc în față fragmente din viața lor, cu declarațiile lor. Este foarte emoționant să îți retrăiești viața. Eu încerc să o fac cu multă delicatețe, pentru că e complicat, e un carusel de emoții, de stări și am nevoie ca invitatul meu să fie acolo, în comuniune cu mine, pentru că dacă nu, s-ar crea această comuniune, nu ar fi un produs frumos, de urmărit de acasă”, a spus Denise Rifai.

”Mai sunt genul acesta de interviuri în care apar confruntări - uite ce spuneai acum 10 ani”, a notat Val Vâlcu.

Invitatul dă tonul emisiunii: ”Eu sunt în funcție de tipul de invitat pe care îl am”

”Depinde de situație, depinde de invitat, depinde de poziția lui în statul român. Cum era să o confrunt cu Maria Dragomiroiu, cu ce? Cu evenimente din viața personală? Dar nu poți un politician acuzat de mită să nu îl întrebi câtă mită a luat și de la cine sau să nu îi aduci în față elemente pe care le vrea demult uitate. Depinde, repet, eu sunt în funcție de tipul de invitat pe care îl am. Sunt fie maleabilă. Tot ceea ce îmi doresc este să îl cunosc pe om.

Eu cred că dacă oamenii ar spune adevărul, chiar și cea mai urâtă parte a adevărului ar putea fi altfel înțeleasă, iertată, acceptată cel puțin, dacă ar fi autentici. Sunt foarte mulți care aleg să mintă și să creadă că putem fi, foarte ușor, duși de nas. Asta nu se poate, publicul nu iartă minciuna. Asta ar trebui să înțeleagă politicianul, că publicul simte și nu iartă minciuna”, a afirmat Rifai.

”În cazul lui Traian Băsescu, își punea cenușă în cap, avea strategia asta”, a amintit Vâlcu.

”El este unul dintre cei mai mari politicieni pe care îi are România, fie că ne place să recunoaștem sau nu. Cu toate relele lui. Este un tip care simte politica într-un mod fantastic, este un mare animal politic. Mare!”, a mai spus Rifai

