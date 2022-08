Denise Rifai, surprinsă de ministrul Bode: Nu sunt tocmai ușor de întâlnit aceste atribute în rândul celor care au avut ocazia să guste din paharul puterii

Pe parcursul celor patru zile de festival, structurile MAI au fost alături de zecile de mii de participanți pentru protecția și siguranța lor. La Untold a mers și ministrul de Interne Lucian Bode.

„Din centrul de comandă dar și din mijlocul celor care petrec, situația se prezintă bine și este atent monitorizată. Le mulțumesc celor peste 1.000 de angajați din cadrul structurilor noastre pentru modul profesionist de abordare, pentru implicare și acțiunea integrată în gestionarea evenimentelor de acest fel. A fost aplicat și de această dată modelul proactiv de acțiune pentru a preveni incidentele nedorite și pentru a asigura un climat de ordine și siguranță publică. În aceste zile suntem partenerii celor care înțeleg să se comporte civilizat și să respecte legea. Desfășurarea în condiții de siguranță a acestui eveniment care a devenit un brand pentru țara noastră și care pune România pe harta marilor festivaluri internaționale de muzică, este o carte de vizită importantă pentru noi toți: autorități, organizatori, participanți.

Distracția continuă, aici, la Cluj-Napoca, la #UNTOLD, și ea nu trebuie să însemne excese! Echilibrul, măsura și respectul sunt compatibile cu voia bună și distracția! Le mulțumesc celor care au înțeles acest lucru și care se bucură decent de acest festival. Felicitări organizatorilor, autorităților locale și partenerilor implicați în acest proiect grandios pentru această nouă ediție a UNTOLD și pentru buna cooperare pe care au avut-o cu structurile MAI. Unii fără alții nu se poate!”, a scris ministrul Lucian Bode pe Facebook sâmbătă.

Denise Rifai, reacție după ce a văzut că Lucian Bode a fost la Untold, cel mai mare festival de la Cluj

Jurnalista Denise Rifai a avut o reacție după ce a văzut imaginile cu Lucian Bode la Untold. Ziarista a spus că acest ministru este printre puținii cărora ea le-a luat apărarea de-a lungul timpului.

„Rar sunt ministrii/politicienii carora le-am luat apararea de-a lungul timpului sau pe care i-am apreciat in vreun fel sau altul. Lucian Bode este un exemplu de om politic de buna credinta, care are suflet, face lucruri in numele nostru si are frica de Dumnezeu. Nu sunt tocmai usor de intalnit aceste atribute, enumerate mai sus, in randul celor care au avut ocazia sa guste din paharul puterii. Si sunt multi ani de cand ne cunoastem si este politicianul care a sustinut intotdeauna absolut toate proiectele de interes national de care a avut habar.

De exemplu, in mandatul lui Lucian Bode de ministru al transporturilor, am reusit sa dam in asfaltare acel segment de drum, dj102i, care leaga Campina de Sacele si care ne va scuti de orele de trafic petrecute intre Comarnic si Brasov. Si iata-l acum la Untold. Un ministru deci si Modern! Bravo! Asa sa tot avem politicieni!

Ps. Cat despre drum, o sa-l vedeti gata asfaltat! E promisiunea pe care eu mi-am facut-o mie insami in zecile de emisiuni unde am abordat aceasta problema atat de penibila a traficului de pe valea Prahovei! We shall watch & see!”, a scris Denise Rifai pe Facebook.

