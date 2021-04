Culise după ce Sergiu Cora şi Sabrina Preda l-au prins pe Vlad Voiculescu în ofsaid. Ce a fost diferit astăzi. "Aş fi intrat după el în minister" - INTERVIU cu jurnaliștii Antena 3

Am stat de vorbă cu cei doi, în încercarea de a afla cum li s-a părut, ca jurnalişti, să fie mai pregătiţi din punct de vedere al informaţiilor, decât ministrul Sănătăţii, dar şi cum au reacţionat la atacul voalat al lui Vlad Voiculescu la adresa "unei părţi a presei".

"E necesar ca toată lumea să respecte regulile şi ca toată lumea să facă eforturi. Iar aici mă gândesc şi la dumneavoastră, văd câteva microfoane de la televiziuni care contribuie la anumite... Spun cu subiect şi predicat că ar trebui să fim cu toţii responsabili. Sunt câteva televiziuni care promovează ideea că oamenii ar trebui să se trateze acasă singuri, că oxigenul le face rău", a spus Vlad Voiculescu, afirmând ulterior că "nu o să cad într-o capcană", când a fost întrebat despre ce televiziuni este vorba.

Momentul zilei a fost însă când Vlad Voiculescu a afirmat că în ordinul vechi de ministru care stabilea protocolul de înmormântare al pacienţilor decedaţi din cauza COVID-19 nu este stipulat că decedatul nu va fi îmbrăcat, şi a spus că cei care au lăsat trupurile fără haine au comis o ilegalitate. Sergiu Cora i-a citit din ordinul vechi, arătându-i lui Vlad Voiculescu că, de fapt, acest lucru era specificat, moment în care ministrul, pus evident în încurcătură, s-a întors cu spatele şi a spus că va aprofunda problema. Ulterior, a revenit pe pagina sa de Facebook cu lămuriri.

Iată mai jos interviul cu cei doi jurnalişti Antena 3 despre conferinţa de azi.

Întrebare: Cum v-aţi simţit, ca jurnalişti, să fiţi mai pregătiţi decât un ministru al Sănătăţii despre acest subiect?

Sabrina Preda: Deşi este cea mai importantă calitate a unui jurnalist, să fie informat întotdeauna pe un subiect, a fost dezamăgitor să vezi că omul care ar trebui să ştie orice se mişcă în sănătate, să aibă aşa puţin habar despre cum ia nişte decizii şi despre cum modifică ordine în ceea ce priveşte sănătatea şi viaţa românilor. Mai ales că el tocmai ieşea de la o şedinţă la care ar fi trebuit să meargă pregătit, ar fi trebuit să fie informat. Pentru mine a fost dezamăgitor.

Sergiu Cora: Eu nu mă aştept ca ministrul să ştie chestiuni administrative din minister, câte pixuri s-au luat, dacă s-a cumpărat toner la imprimantă, dar mă aştept ca un ministru, al sănătăţii în cazul de faţă, în momentul în care se întâlneşte cu reprezentanţii cultelor din România şi în contextul în care azi trebuiau să ia o decizie, măcar să fi avut buna intenţie să îşi fi pus un consilier să îi aducă dintr-un sertar ordinul vechi, să vadă ce scrie în el. El a ieşit în faţa jurnaliştilor şi a spus că a modificat ordinul vechi. Ori el nu ştia ce conţine ordinul vechi. A fost şocant pentru noi, pentru că am mai discutat cu mulţi miniştri. Nu s-a întâmplat aşa ceva. Sigur, îi mai puneam în dificultate, cu o chestiune care poate era pe surse până atunci. Dar vorbim de câteva zile de subiectul ăsta, vorbim că trebuie modificat un ordin, că trebuie schimbate nişte prevederi, aşa că mă aşteptam să fie în temă măcar.

Sabrina Preda: Iar până la urmă cireaşa de pe tort a fost că atunci când a fost pus în faţa faptului împlinit de către Sergiu, care i-a citit din ordin, a preferat să se întoarcă cu spatele.

Sabrina Preda: "Aş fi intrat după el în minister"

Întrebare: Aţi făcut interviuri cu cei trei miniştri ai Sănătăţii din pandemie, nu v-a răspuns niciunul la o întrebare cu "altă întrebare" sau cu spatele. Erau lucruri de interes, lucruri pe care un ministru ar fi trebuit să le ştie. Cum v-aţi simţit ca jurnalişti la reacţiile acestea?

Sabrina Preda: Eu am fost revoltată. Aş fi intrat după el în minister, dacă aş fi fost lăsată. Am insistat până mi s-a închis uşa în nas cu întrebarea dacă îşi cere scuze, pentru că speram până în al 12-lea ceas să se întoarcă şi să spună, uman cel puţin, chiar dacă era vorba de un ordin vechi. Poate la începutul pandemiei toate ţările au făcut asta, poate şi Nelu Tătaru e vinovat aici că nu s-a mai schimbat ordinul. Dar protocoalele s-au schimbat. Asta trebuiau să facă şi ei, să se actualizeze la cerinţele şi protocoalele internaţionale.

Sergiu Cora: Jurnalistic vorbind, am fost ok, ne-am făcut meseria. Nu am plecat cu gândul din redacţie că el nu va şti răspunsuri şi că asta va deveni ştirea zilei. Dar eu mă simt frustrat că, dincolo de meseria de jurnalist, suntem cu toţii oameni şi trăim în aceeaşi ţară, iar virusul nu se ştie cât şi cum te ocoleşte sau unde te găseşte. Din punctul ăsta de vedere, sunt frustrat să constat zilnic, azi mai mult ca ieri, mâine probabil mai mult ca azi, că un ministru al Sănătăţii, în care oamenii îşi pun încrederea în criza asta, este absolut nepregătit. Sunt frustrat pentru că ştiu că dacă la chestiunea asta a pus problema aşa, la multe alte chestiuni se poate pune problema la fel şi se poate trata cu dezinteres.

"Şi-a arătat adevărata valoare şi pregătire"

Întrebare: Vlad Voiculescu a făcut o remarcă despre presă, a spus despre o parte a presei că dezinformează, ulterior afirmând că nu intră într-o capcană, când a fost întrebat despre ce parte a presei vorbeşte. Care este capcana?

Sabrina Preda: Singur şi-a asumat treaba asta, spunând-o. Eu aş fi vrut să o zică cu subiect şi predicat, aşa cum o facem şi noi zilnic. Dar informaţi şi cu dovezi!

Sergiu Cora: Asta cu căzutul în capcană am observat că e o replică pe care o tot foloseşte când e pus în dificultate, deşi pare foarte binevoitor când primeşte întrebările. I-am cerut şi eu, şi Sabrina, şi alţi jurnalişti de acolo să spună verde în faţă despre ce e vorba şi cine minte. Să ne spună! Dacă un ministru al Sănătăţii iese public şi spune că o parte a presei minte, să spună deschis. I-am cerut chestia asta! Nu a vrut. Nu ştiu ce să zic, el trebuie să înţeleagă că este ministru, noi suntem jurnalişti, şi noi întrebăm. Trebuie să înţeleagă că noi, ca jurnalişti, prezentăm toate opiniile, şi pro, şi contra. El de aici ar trebui să ia lucrurile bune şi să asculte la rândul lui toată masa populaţiei. Aşa ai putea să ai o radiografie completă, ca ministru!

Sabrina Preda: Vlad Voiculescu nu a făcut prea multe conferinţe de presă, prea multe declaraţii de presă. Şi eu, şi Sergiu, am încercat să facem un interviu cu el de când a preluat acest mandat, şi nu am reuşit. Alţi miniştri nu ne-au refuzat! A fost interesant azi, pentru că Vlad Voiculescu are de fiecare dată lângă el toţi secretarii de stat sau consilierii medici. Foarte mulţi medici. De cele mai multe ori, doamna Moldovan este acolo să intervină. Când Vlad Voiculescu este pus în dificultate, se uită repede spre ea şi spune 'cred că doamna secretar de stat ar putea să vă dea mai multe detalii'. Astăzi, din păcate sau din fericire, am aflat care este adevărata pregătire şi valoare a celui mai important om, şeful sănătăţii în momentul de faţă, omul care ar trebui să gestioneze cea mai mare criză cu care s-a confruntat România în ultimii 30 de ani.