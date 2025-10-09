Inteligența artificială în medicină. George Cristian Curcă, directorul INML, la Academia de Sănătate

Cine răspunde când AI greșește un diagnostic? Prof. univ. dr. George Cristian Curcă, directorul INML, avertizează: sistemele de inteligență artificială nu sunt infailibile, iar viața pacienților depinde și de claritatea cadrului legal.
Invitat la Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News, prof. univ. dr. George Cristian Curcă, directorul INML, specialist în medicină legală și bioetică, a discutat despre impactul tot mai mare al inteligenței artificiale în domeniul medical.
Alături de acad. prof. dr. Irinel Popescu și jurnalistul Val Vâlcu, Curcă a explicat rolul și limitele AI în diagnostic și tratament, precum și provocările legate de răspunderea legală și responsabilitatea medico-legală atunci când un sistem AI produce erori.
"Inteligența artificială nu este menită să ne înlocuiască, ci să ne îmbunătățească, să ne facă mai buni, mai performanți"
”Responsabilitatea este într-adevăr una dintre cele mai importante. Cine răspunde – sau, altfel spus, cum scapă medicul de răspundere atunci când utilizează inteligența artificială în actul medical?”
”În realitate, majoritatea medicilor nu cunosc în detaliu baza de date și logica de specialitate care au stat la baza algoritmilor medicali. Acesta este, probabil, cel mai mare pericol al inteligenței artificiale complexe: algoritmii, odată construiți, sunt foarte greu de corectat și, prin natura lor, tind să generalizeze”
”Responsabilitatea medico-legală este strâns legată de responsabilitatea juridică. Se pune, așadar, problema dacă medicul are sau nu are o responsabilitate juridică atunci când utilizează un instrument de inteligență artificială”.
