Despre Alex Popa



Alex Popa s-a născut pe 27 februarie 1995, la Timișoara.

Educaţie şi formare

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Teatru și Televiziune, Artele Spectacolului, secția Arta Actorului, promoția 2017

ROLURI LA TEATRUL EXCELSIOR

Chadwick Meade în „Punk Rock ”de Simon Stephens, regia Vlad Cristache, 2023

Benvolio în „Romeo și Julieta”, după piesa omonimă a lui William Shakespeare, adaptarea și regia Michelangelo Campanale, 2022

Chad / Daniel în „Aproape” (titlul original: Almost, Maine) de John Cariani, regia Eugen Gyemant, 2022;

Smith în „Opera de trei parale” de Bertolt Brecht și Kurt Weill, regia, coregrafia și costumele Răzvan Mazilu, 2022

Rolph în „Cenușăreasa”, adaptare după Charles Perrault, regia și adaptarea muzicală Eduard Petru Jighirgiu, 2021;

Karlmann în „Urâtu”l de Marius von Mayenburg, regia și concepția scenografică Mădălin Hîncu, 2021;

Arlecchino în „Arlecchino” și pierdutele iubiri, commedia dell’arte de Enrico Bonavera, regia Enrico Bonavera, 2018;

Strămoș (Clownul) în „Familia Addams” – un musical de Marshall Brickman, Rick Elice și Andrew Lippa, regia, coregrafia și costumele Răzvan Mazilu, 2019

Băiatul cu șosete roz în „Băiatul cu șosete roz” de Alexandru Gorghe, regia Andreea Ciocîrlan, 2019

Altoum / Ismaele în „Turandot”, adaptare după basmul teatral al lui Carlo Gozzi, regia Sânziana Stoican, 2019

Ion în „Năpasta”, după I.L. Caragiale, regia Andrei și Andreea Grosu, 2018

Roluri la Teatrul German de Stat Timișoara:

B în „Tinerețe fără Dumnezeu”, după romanul omonim al lui Ödön von Horvath, dramatizarea și regia Clemens Bechtel, 2012

Vladimir în „Mai ușor cu bunicuța” de Lev Kazarnovski, regia Simona Vintilă, 2015

Roluri la Teatrul Național din Cluj-Napoca:

Performer în „D’ecourage” – spectacol de teatru-dans, scenariul și regia Andrea Gavriliu, 2016

Alte roluri

Crăcănel în „Grand Hotel Caragiale”, spectacol bazat pe texte de I.L. Caragiale (regie colectivă), 2017

Treplev în „De ce A.P. Cehov?”, adaptare după piesa „Mașinăria Cehov”, regia Cătălin Bocîrnea, Gala HOP – 2017

Film/TV

Soldat Georgescu în „Valea orbilor” (lungmetraj), regia Ion Ionescu, 2016

Performer în performance-ul „Dignity to the Unsaid – The Movie” (scurtmetraj), regia Alex Mirutziu, 2017

Iulică în „Bestia” (scurtmetraj), regia Andreea Lăcătuș, 2017

Premii

Premiul „Cornel Todea” – Premiul pentru cea mai bună trupă de actori, Gala HOP, 2017

