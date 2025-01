Incredibil! Ordinul din `86 greu de schimbat: Angajații CFR și Metrorex, liber la alcool până-n 0,8 la mie. ”Acum au descoperit, acum și-au dat seama”

Un Ordin din 1986, în vederea sancţionării consumului de băuturi alcoolice sau de substanţe psihoactive de către ceferişti şi personalul de la metrou, pare greu de schimb. Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română (ASFR) spune că face eforturi.



Într-o şedinţă de consultare cu conducerea ASFR, AGIFER, cu reprezentanţii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), dar şi ai operatorilor feroviari de marfă şi de călători, ai administratorului infrastructurii feroviare publice CFR SA şi ai federaţiilor sindicale din calea ferată, la care au participat şi jurnalişti, directorul general al autorităţii, Petru Bogdan, spune că ”sunt încă aspecte de lămurit”. ”Să sperăm că o să îl ducem la bun sfârşit” afirmă el.



La rândul său, directorul general al AGIFER, Laurenţiu Dumitru, a susţinut că asanarea Ordinului 855/1986 este un proces dificil: ”Nu este posibil ca în 2024 să avem 34 de cazuri de executare a serviciului de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei sub influenţa băuturilor alcoolice. La acest moment, există Ordinul 855/1986 care este caduc, nu mai poate fi aplicat. Nu înseamnă că nu se face cercetare, dar la acest moment nu există asigurat cadrul legal pe domeniul feroviar”.

”S-a încercat (...) să se facă revizuirea lui, să fie aplicabil acum. Nu este simplu. Concret, sunt multe părţi implicate: avem Poliţia, Ministerul Sănătăţii, avem operatorul feroviar, avem administratorul de infrastructură şi în final procuratura. Trebuie ca lucrurile să fie făcute foarte bine, în aşa fel încât să se poată face un dosar penal pe baza rechizitoriului (...) În momentul de faţă este complicat de făcut. ASFR de doi ani încearcă să facă lucrul ăsta” mai afirmă Laurenţiu Dumitru, conform Agerpres.



Potrivit acestuia, personalul ceferist depistat sub influenţa alcoolului este sancţionat, aplicându-i-se prevederile Codului Penal, adică doar pentru un consum de peste 0,8 la mie alcool. Sub acest prag, ceferiştii nu pot fi sancţionaţi, pentru că nu există legislaţie.



"Acum, ce facem noi de la 0,1 la 0,7 (la mie alcool - n. r.)? Pentru aceasta am iniţiat acest proiect de HG în care am încercat să acoperim această carenţă şi am prevăzut o serie de praguri minime care nu pot fi depăşite, sancţiunile respective, inclusiv anularea autorizaţiilor - deci nu mai stăm la 0,4... De exemplu, noi am avut nişte discuţii şi cu Ministerul de Interne, cu Ministerul Sănătăţii (...) Ei acum au descoperit, acum şi-au dat seama că este o problemă în a stabili condiţii, praguri, cum se transportă probele etc.", a explicat Dan Marcel Bărbuţ, ASFR.



Proiectul de HG pentru sancţionarea consumului de alcool şi de substanţe psihoactive a fost pus în dezbatere publică în aprilie 2024, de atunci existând diverse întâlniri.

Prezent la şedinţă, preşedintele Federaţiei Mecanicilor de Locomotivă, Iulică Măntescu, a susţinut că sindicatele cer din 2007 adaptarea Ordinului 855/1986 la condiţiile actuale. ”Noi, sindicatele, cerem încă din 2007 înlocuirea lui 855 la toate întâlnirile. Faptul că ne trezim în 2025 că nu avem un act normativ care să fi înlocuit pe 855 este foarte grav, pentru că viaţa ne-a demonstrat că ultimele evenimente din ultimii 5 ani în proporţie de 99% au avut printre altele şi mecanic băut. De ce? Pentru că nu se mai lucrează la prevenţie, nu avem o legislaţie aplicabilă care să-l sancţioneze", a punctat Măntescu.

