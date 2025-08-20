Începe un nou sezon Miercurea Neagră! Ce ne așteaptă din toamnă, aflăm de la Diana Tache, Ciuvică și Chirieac / video

Miercuri, 20 august, la ora 12.00, începe Miercurea Neagră.

„Vine Mugur Ciuvică din Mykonos, unde a stat pe banii noștri, să ne explice cum este cu tăierile. Alături de Diana Tache, trebuie să-l aducem pe Mugur Ciuvică pe calea cea bună. Nu mai merge așa, să știți. Avem nevoie de el, numai că acum este la neomarxiști. Ăsta e adevărul...”, a zis Bogdan Chirieac în promoul de pe TikTok DC News.

Austeritate! Noi măsuri! Ce ne mai pregătește Guvernul?

Ce mai face Nicușor Dan? A revenit din concediu?

Ce ne așteaptă din toamnă? Alegeri, căderi de Guvern? Noi alianțe?

Aflăm mai multe de la ora 12.00 pe DC News, DC News TV și Stiridiaspora.ro, chiar de la Diana Tache, Mugur Ciuvică și Bogdan Chirieac. Te așteptăm cu întrebări pentru Mugur Ciuvică. Știm că vreți să-l încurcați, așa că mult succes!

